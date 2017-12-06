اعتدى مواطن كويتي على وافد مصري بطريقةٍ وحشية داخل محل تجاري في منطقة الشويخ الصناعية ما تسبب له بإصابات خطيرة في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده.

وأكدت القنصلية المصرية في الكويت أن السلطات الأمنية في الكويت ألقت القبض على الشخص الذي اعتدى على المواطن المصري، مؤكدة أنه سينتقل محقق من السلطات الكويتية إلى مستشفى الصباح للوقوف على حالة المواطن المصري واستكمال التحقيقات معه والاستماع لأقواله.

وأشارت القنصلية فى بيان لها إلى خروج المواطن المصري وحيد محمود رفاعي من غرفة العناية المركزة في مستشفى الصباح، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة جدا .

وأكدت القنصلية وجود فريق لها بصفة دائمة في مستشفى الصباح كما يوجد فريق آخر بمخفر الشويخ، موضحة أن قنصل مصر بالكويت هويدا عصام قد تواصلت مع زوجة المواطن المصري.

وروى الوافد المصريّ في أول ظهورٍ له بعد حادثة الإعتداء عليه، تفاصيل ما جرى..

أول ظهور للوافد المصري المعتدي عليه بوحشية من قبل مواطن داخل محل في الشويخ الصناعية pic.twitter.com/8d79wlx2jV — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وقد أثارت الواقعة غضباً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، حيثُ عبّر مغرّدون كويتيون عن رفضهم للإعتداء على الوافد المصري، مطالبين بضرورة معاقبة المُعتدي، معتبرين ما قام به شروعاً بالقتل، وشدّدوا على أن الحادث فرديّ .

#الاعتداء_على_عامل_مصرى_بالكويت

انا ككويتي ارفض الاعتداء على اي شخص سواء مصري ولا غيره ومن قام بهذا الفعل خسيس ولا عنده اي رجوله ويجب معاقبته باشد العقوبه فكرامة الضيوف من كرامة كل كويتي ،، — أجلح و أملح (@M6angir) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

انا كويتي وأقولها بصوت عالي حق هذا العامل المصري برقابنا ولن نسمح لأي همجي ان يحول الكويت لساحة قتال

ولن نقبل الا بأقسى عقوبه بحقه

ومصر في قلوبنا وكرامة المصري محفوظه #الإعتداء_على_عامل_مصرى_بالكويت — محمد العازمي (@kuwaitiwafteker) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧