تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم، أظهر مواطن قال المغرّدون إنّه “سعودي”، بخادمة منزلية محاولاً اغتصابها.

 

ويظهر في الفيديو المُتحرّش وهو يقوم بالتحرش بالخادمة محاولاً تجريدها من ملابسها لاغتصابها، بينما بقيت الخادمة منذ اللحظة الاولى للإعنداء عليها تحاول منع المتحرش وإبعاده عنها، حتّى تمكنت أخيراً من الإمساك بسكين وتهديده بها كي لا يقترب منها.

 

وأثار الفيديو غضباً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيما طالب مغرّدون بمحاسبة المتحرش فوراً، وأطلقوا هاشتاغ بعنوان #نطالب_بمحاسبه_المتحرش_بالعامله.