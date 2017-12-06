تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم، أظهر تحرش مواطن قال المغرّدون إنّه “سعودي”، بخادمة منزلية محاولاً اغتصابها.

ويظهر في الفيديو المُتحرّش وهو يقوم بالتحرش بالخادمة محاولاً تجريدها من ملابسها لاغتصابها، بينما بقيت الخادمة منذ اللحظة الاولى للإعنداء عليها تحاول منع المتحرش وإبعاده عنها، حتّى تمكنت أخيراً من الإمساك بسكين وتهديده بها كي لا يقترب منها.

#نطالب_بمحاسبه_المتحرش_بالعامله حسبي الله ونعم الوكيل شوفو اخر المقطع وهي ماسكه السكين ماقدرت حتى ترفع صوتها وهو مستمر يلحقها😢💔.

– يجب محاسبته والتشهير فيه كي يكون عبره للحيوانات البشريه اللي مثله!! pic.twitter.com/m9fWgr6qb2 — نوف العتيبي🇸🇦 (@otb_90i) December 6, 2017

وأثار الفيديو غضباً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيما طالب مغرّدون بمحاسبة المتحرش فوراً، وأطلقوا هاشتاغ بعنوان #نطالب_بمحاسبه_المتحرش_بالعامله.

فوق الغربة..فوق الفقر والحاجة

تتعرض للتحرش،وقد تتعرض للعنف وللاغتصاب

ثم لاتستطيع الاستغاثة ولا حتى الدفاع عن نفسها

فهي ضحية الحبس والتهميش وغياب الرقابة والحقوق الإنسانية#نطالب_بمحاسبه_المتحرش_بالعامله — رغد العبدالعزيز (@Haunted2012) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بمحاسبه_المتحرش_بالعامله حسبي الله ونعم الوكيل شوفو اخر المقطع وهي ماسكه السكين ماقدرت حتى ترفع صوتها وهو مستمر يلحقها😢💔.

– يجب محاسبته والتشهير فيه كي يكون عبره للحيوانات البشريه اللي مثله!! pic.twitter.com/m9fWgr6qb2 — نوف العتيبي🇸🇦 (@otb_90i) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بمحاسبه_المتحرش_بالعامله لم تستطع الصراخ و التكلم بسبب حاجتها للقمة العيش و لكن لكثرة تحرشه وثّقت ذلك بجوالها حسبي الله على من يستغل حاجة الفقراء للمارسة فواحشه و رذائلة لابد يتعاقب أشد عقاب ويتم التشهير به . pic.twitter.com/KXQhP72O0q — يحيى ⚠️ (@ii_ya7ya) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

#نطالب_بمحاسبه_المتحرش_بالعامله

اين اصحاب نظرية (الحلوى المغلفة)؟

الخادمة محجبة (حلوى مغلّفة)، والخلفية (مواعظ دينية)!

> ومع ذلك (تحرش بها وحاول اغتصابها)!#قال_حلوى_مغلفة_قال — إبراهيم المنيف (@altamimi14) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧