أثارت صورة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية خلال حضوره مراسم ممثلا لدولته الإمارات سخرية رواد موقع “تويتر”.

 

ووفقا للصور المتداولة فقط ظهر “قرقاش” مرتديا “بشت” أو “عباءة” أكبر من مقاسه بكثير مما جعله مثار سخرية.

 

وعلق الناشط القطري، عيسى بن ربيعة على الأمر ساخرا بالقول: ” ندري إنك مشتري البشت من أمس ، بس مب تخليه عبايه” .

 

من جانبه سخر الإعلامي جابر الحرمي قائلا:” إلي عمره ما تبخر .. تبخر واحترق”.