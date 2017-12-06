أثارت صورة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال حضوره مراسم القمة الخليجية ممثلا لدولته الإمارات سخرية رواد موقع “تويتر”.

ووفقا للصور المتداولة فقط ظهر “قرقاش” مرتديا “بشت” أو “عباءة” أكبر من مقاسه بكثير مما جعله مثار سخرية.

وعلق الناشط القطري، عيسى بن ربيعة على الأمر ساخرا بالقول: ” ندري إنك مشتري البشت من الكويت أمس ، بس مب تخليه عبايه” .

ندري إنك مشتري البشت من الكويت أمس ، بس مب تخليه عبايه . pic.twitter.com/xUIMsWnaMx — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) December 5, 2017

من جانبه سخر الإعلامي جابر الحرمي قائلا:” إلي عمره ما تبخر .. تبخر واحترق”.

" إلي عمره ما تبخر ..

تبخر واحترق .." pic.twitter.com/VMDhNSDm5M — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 6, 2017

قرقاش كيف لابس البشت 🤣🤣🤣

يحسبه ملحف بشت ابو 150 ريال

بالله هذا مب قراشي شوف شكله بس pic.twitter.com/7bLmTtHP4a — حالول (@halulq6r) December 6, 2017