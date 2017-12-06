تضامنا مع ضد القرار الأمريكي الجائر الذي اتخذه ترامب اليوم، الأربعاء، بنقل إلى والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الصهيوني، اتشحت صفحات مواقع قنوات “” الإخبارية باللون الأسود.

 

وظهر موقع “الجزيرة” عبر الإنترنت وقد غطاه اللون الأسود اعتراضا على قرار ترامب وتضامنا مع الفلسطينيين، كما عنونت القناة تغطيتها المفتوحة للحادث بعنوان “القدس.. نكبة أخرى”.

 

 

وقال الرئيس الفلسطيني، ، اليوم الأربعاء، إن قرار ترمب يناقض الإرادة الدولية، ويقوض الجهود المبذولة للسلام، مؤكدا أن القدس عاصمة دولة أكبر وأعرق من أن يغير قرار هويتها.

 

وأضاف عباس أن إعلان ترامب يشكل انسحابا لواشنطن من رعاية .

 

وأردف أن القيادة تعكف على صياغة القرارات بالتشاور مع الدول الصديقة، وأن الأيام المقبلة ستشهد دعوة الأطر الفلسطينية لمتابعة التطورات.

 

واعترف الرئيس الأميركي، ، في خطاب من #البيت_الأبيض، الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.