تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد القرار الأمريكي الجائر الذي اتخذه ترامب اليوم، الأربعاء، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الصهيوني، اتشحت صفحات مواقع قنوات “الجزيرة” الإخبارية باللون الأسود.

وظهر موقع “الجزيرة” عبر الإنترنت وقد غطاه اللون الأسود اعتراضا على قرار ترامب وتضامنا مع الفلسطينيين، كما عنونت القناة تغطيتها المفتوحة للحادث بعنوان “القدس.. نكبة أخرى”.

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن قرار ترمب يناقض الإرادة الدولية، ويقوض الجهود المبذولة للسلام، مؤكدا أن القدس عاصمة دولة فلسطين أكبر وأعرق من أن يغير قرار هويتها.

وأضاف عباس أن إعلان ترامب يشكل انسحابا لواشنطن من رعاية عملية السلام.

وأردف أن القيادة تعكف على صياغة القرارات بالتشاور مع الدول الصديقة، وأن الأيام المقبلة ستشهد دعوة الأطر الفلسطينية لمتابعة التطورات.

واعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطاب من #البيت_الأبيض، الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.