أفادت وكالة “شهاب” الفلسطينية للأنباء، في خبر عاجل لها، برفع الأعلام الأمريكية والإسرائيلية فوق القنصلية الأمريكية في منطقة “مأمن الله” غرب مدينة #القدس.

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية، قد صرحوا بأن الرئيس دونالد ترامب سيعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة قد تؤجج التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن ترامب لن يعلن عن نقل فوري للسفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في خطابه المرتقب اليوم الأربعاء.

ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على كل القدس التي تضم مواقع إسلامية ومسيحية ويهودية مقدسة.

وبإعلان ترامب ستصبح الولايات المتحدة أول دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، منذ تأسيس الدولة عام 1948.

وكان عدد من الزعماء العرب قد حذروا ترامب من عواقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

واستبق قادة وزعماء عرب وإسلاميين خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، بإصدار بيانات تنديد وتحذير من تداعيات الخطوة الأمريكية والتي قد تؤدي لاشتعال المنطقة، فيما دعا زعماء الى تحركات عدة.

الرئيس التركي رجب طيب أروغان دعا إلى عقد قمة لقادة دول منظمة التعاون الاسلامي في إسطنبول الأربعاء المقبل، في وقت يعقد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية لمناقشة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتقب بشأن القدس.

وحذر أردوغان أمس الثلاثاء من أن وضع القدس يشكل “خطا أحمر” للمسلمين، ملوّحا احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا أقدمت واشنطن على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.