استنكر الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه رسميا قبل قليل، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني.

وعبر “خاشقجي” عن استيائه وغضبه الشديد من القرار الأمريكي، ودون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “اشعروا بالغضب، اصرخوا به ولو بين اهلكم وداخل بيوتكم الخائفة، انها #القدس . حسبنا الله ونعم الوكيل ، اشعر بضيق شديد .”

أشعروا بالغضب، اصرخوا به ولو بين اهلكم وداخل بيوتكم الخائفة، انها #القدس . حسبنا الله ونعم الوكيل ، اشعر بضيق شديد . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 6, 2017

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة “لإسرائيل” وستنقل سفارتها إلى هناك، ضارباً بعرض الحائط كافة التحذيرات الفلسطينية والعربية والغربية من تداعيات هذا القرار الخطير.

ووقع دونالد ترامب، إثر كلمة ألقاها بالمناسبة، مرسوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ووصف ترامب هذا التحرك بأنه “خطوة متأخرة جدا من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم”.

وقال الرئيس الأمريكي “في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين إذا أقره الإسرائيليون والفلسطينيون”.

وقد حذرت الفصائل الفلسطينية ودول عربية وأجنية من مغبة قرار ترامب، ومآلاته الخطيرة على المنطقة العربية والعالم، غير أن ترامب قد ضرب بعرض الحائط كافة التحذيرات.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد وصف القرار بأنه مقامرة غير محسوبة، ومغامرة لن يكون لها سقف بخصوص ردود الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية.

وشدد في تصريح للجزيرة على أن القدس قضية الأمة والمسلمين والمسيحيين وكل أحرار العالم، معتبرا أن قرار ترمب سيكون عدوانا سافرا على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة كلها.