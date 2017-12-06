في قرار صادم اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ، رسميا بالقدس لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال “ترامب” في خطاب مباشر بث من : “إعلان # عاصمة لإسرائيل يصب في مصلحة ، وتأخير الإعلان لم يحقق شيئا للتوصل للسلام”

 

وتابع ” وجهت الخارجية الأميركية للبدء في عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس”.

 

وأضاف ” واشنطن ستدعم حل الدولتين إذا اتفق عليه الطرفان، وحكومتنا تبقى ملتزمة بالتوصل لاتفاق سلام مقبول من الإسرائيليين والفلسطينيين”