في قرار صادم اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال “ترامب” في خطاب مباشر بث من البيت الأبيض: “إعلان #القدس عاصمة لإسرائيل يصب في مصلحة عملية السلام، وتأخير الإعلان لم يحقق شيئا للتوصل للسلام”

وتابع ” وجهت الخارجية الأميركية للبدء في عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس”.

وأضاف ” واشنطن ستدعم حل الدولتين إذا اتفق عليه الطرفان، وحكومتنا تبقى ملتزمة بالتوصل لاتفاق سلام مقبول من الإسرائيليين والفلسطينيين”