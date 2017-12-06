في قرار صادم اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال “ترامب” في خطاب مباشر بث من البيت الأبيض: “إعلان #القدس عاصمة لإسرائيل يصب في مصلحة عملية السلام، وتأخير الإعلان لم يحقق شيئا للتوصل للسلام”
وتابع ” وجهت الخارجية الأميركية للبدء في عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس”.
وأضاف ” واشنطن ستدعم حل الدولتين إذا اتفق عليه الطرفان، وحكومتنا تبقى ملتزمة بالتوصل لاتفاق سلام مقبول من الإسرائيليين والفلسطينيين”
لحظة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد #ترمب بـ #القدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها#القدس_عربية #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/avqS46PPVM
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2017
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