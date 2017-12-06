قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، إن لبنان حكومة وشعبا تعلن أعلى درجات التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد القرار الأمريكي الصادر اليوم بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

ودون “الحريري” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة اليها خطوة يرفضها العالم العربي وتنذر بمخاطر تهب على المنطقة.”

وتابع منددا بالقرار:”لبنان يندد ويرفض هذا القرار ويعلن في هذا اليوم أعلى درجات التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس.”

القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة اليها خطوة يرفضها العالم العربي وتنذر بمخاطر تهب على المنطقة. لبنان يندد ويرفض هذا القرار ويعلن في هذا اليوم أعلى درجات التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس. — Saad Hariri (@saadhariri) December 6, 2017

وقد حذرت الفصائل الفلسطينية ودول عربية وأجنية من مغبة قرار ترامب، ومآلاته الخطيرة على المنطقة العربية والعالم، غير أن ترامب قد ضرب بعرض الحائط كافة التحذيرات.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد وصف القرار بأنه مقامرة غير محسوبة، ومغامرة لن يكون لها سقف بخصوص ردود الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية.

وشدد في تصريح للجزيرة على أن القدس قضية الأمة والمسلمين والمسيحيين وكل أحرار العالم، معتبرا أن قرار ترمب هو عدوان سافر على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة كلها.