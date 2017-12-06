كشف حساب “ساحة البلدة” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن صدور أوامر من جهاز أمن الدولة لتأمين جميع الموظفين الامريكيين في أرامكو تحسبا لعمليات خطف متوقعة بعد إعلان مرتقب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف فيه بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال حساب “ساحة البلدة” في تدوينات له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عاجل | أوامر من جهاز أمن الدولة لـ أجهزة الأمن العام والمباحث بمرافقة مركبات عسكرية لجميع الموظفين الأمريكان في شركة أرامكو أثناء كل تحركاتهم وذلك لحمايتهم من محاولات الإختطاف أو القتل. يُعتقد أن هذا الإجراء تحسباً لتداعيات إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. #القدس_عاصمة_فلسطين”.

عاجل | أوامر من جهاز أمن الدولة لـ أجهزة الأمن العام والمباحث بمرافقة مركبات عسكرية لجميع الموظفين الأمريكان في شركة أرامكو أثناء كل تحركاتهم وذلك لحمايتهم من محاولات الإختطاف أو القتل. يُعتقد أن هذا الإجراء تحسباً لتداعيات إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.#القدس_عاصمة_فلسطين — ساحة البلد (@SahatAlbalad) December 6, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “عاجل | شركة BAE Systems البريطانية تعلق عملها وتغلق مكاتبها في جميع مدن “السعودية” وتدعو موظفيها البريطانيين إلتزام منازلهم وعدم التنقل دون مرافقة عناصر الأمن حتى إشعار آخر. يعتقد أن هذا الإجراء تحسباً لتداعيات إعلان القدس عاصمة لإسرائيل”.

عاجل | شركة BAE Systems البريطانية تعلق عملها وتغلق مكاتبها في جميع مدن "السعودية" وتدعو موظفيها البريطانيين إلتزام منازلهم وعدم التنقل دون مرافقة عناصر الأمن حتى إشعار آخر. يعتقد أن هذا الإجراء تحسباً لتداعيات إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) December 6, 2017

وكشف “ساحة البلدة” عن “شركات إنتاج متعاقدة مع MBC بمئات الملايين عاكفة على إنتاج مسلسلات وبرامج تلفزيونية تدعم مشاريع الدب الداشر خصوصا مشروع التطبيع مع إسرائيل”.

شركات إنتاج متعاقدة مع MBC بمئات الملايين عاكفة على إنتاج مسلسلات وبرامج تلفزيونية تدعم مشاريع الدب الداشر خصوصا مشروع التطبيع مع إسرائيل. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) December 6, 2017

وكان مسؤولون أميركيون قد أكدوا ان الرئيس دونالد ترامب سيعلن رسميا خلال خطاب له مساء اليوم الأربعاء اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس خلال السنوات المقبلة دون تحديد جدول زمني لنقلها. وبذلك يتجاهل ترامب تحذيرات صدرت من قادة في منطقة الشرق الأوسط والعالم من خطوة كهذه وخطورة تداعياتها على أمن المنطقة وعملية السلام.

وأضاف المسؤولون أن هذه الخطوة هي اعتراف بحقيقتين “تاريخية قائمة على أن المدينة تعتبر عاصمة دينية للشعب اليهودي، وأخرى حالية باعتبارها مركزا للحكومة الإسرائيلية”، بحسب ما نقلته “الجزيرة”.

وأشار المسؤولون إلى أن تارمب سيعلن أيضا خلال خطابه المرتقب توجيه وزارة الخارجية لوضع خطة بدء عملية نقل السفارة إلى القدس، وأوضحوا أن هذا القرار جاء بتوصية ودعم الفريق الأمريكي الذي يشرف على الدفع بعملية السلام والذي يقوده كل من صهر ومستشار ترمب جاريد كوشنر وجيسن غرينبلات الممثل الأمريكي للمفاوضات الدولية.

كما أضافوا أن الرئيس ترامب سيؤكد خلال خطابه التزام إدارته بعملية السلام ودعمه لحل الدولتين.