في إطار ردود الأفعال حول الإعلان المتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ردت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفني على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد بأن القدس خط أحمر، مهددا بقطع علاقات الدول الإسلامية مع إسرائيل في حال أقر “ترامب” ذلك.

وقالت “ليفني” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أردوغان:” نحن لم نتدخل في عاصمة بلادك ، فلا تتدخل في “عاصمتنا” !.

לארדואן: אנחנו לא נתערב בעיר הבירה שלך, אל תתערב בעיר הבירה שלנו — ציפי לבני (@Tzipi_Livni) December 5, 2017

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, قد حذر نظيره الأميركي دونالد ترامب، من مغبة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشدداً على أن القدس “خط أحمر بالنسبة للمسلمين”.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، الثلاثاء، أن خطوة اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، قد تؤدي إلى قطع علاقات تركيا الدبلوماسية مع إسرائيل.

وتابع مشدداً: “أقول للسيد ترامب القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين. في حال جرى اتخاذ مثل هذه الخطوة سنعقد اجتماعاً لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول وسنحرك العالم الإسلامي من خلال فعاليات هامة”.