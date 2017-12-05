اعتذر نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، للأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي، عما بدر منه من تصريحات انتقد فيها سياسة الأخير في المملكة العربية السعودية.

وقال “ساويرس”، فى سلسلة من التغريدات له على موقع “تويتر”: “بالإشارة إلى الانتقادات لتصريحاتى الأخيرة الخاصة بالمملكة وسمو الأمير ولى العهد أحب أن أوضح شيء هام حتى لا يتم تفسير مواقفي وتصريحاتي خطأ، صحيح أنني كرجل أعمال له علاقات طيبة بنظرائي السعوديين قد أصابني الحزن لما تعرض له بعضهم مؤخرًا، إلا أن ذلك لم ولن يؤثر على تقديري لسموه”.

بالإشارة إلى الإنتقادات لتصريحاتى الأخيرة الخاصة بالمملكة وسمو الأمير ولى العهد احب أن أوضح شيئ هام حتي لا يتم تفسير مواقفي وتصريحاتي خطأ .. — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 5, 2017

صحيح أنني كرجل اعمال له علاقات طيبة بنظرائي السعوديين قد أصابني الحزن لما تعرض له بعضهم مؤخراً … إلا ان ذلك لم ولن يؤثر علي تقديري لسموه — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 5, 2017

وأكد “ساويرس” على تقديره لروية ولي العهد لتحقيق نهضة المملكة وازدهارها، وكذلك دعوته السامية للعودةً إلى ـصل الإسلام السمح و مسيرةً التطوير الثقافية.

علي تقديري لروية سمو ولي العهد لتحقيق نهضة المملكة وازدهارها.. وكذلك دعوته السامية للعودةً ألى اصل الإسلام السمح و مسيرةًالتطوير الثقافية — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 5, 2017

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قال إن هناك تساؤلات عدة تدور حول طريقة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في محاربة الفساد، خصوصا بعد الحملة الأخيرة التي طالت مجموعة من الأمراء والمسؤولين، والتي “حصلت بين يوم وليلة، واحتجز فيها من ألقي القبض عليهم في فندق،” على حد تعبير ساويرس.

وأضاف ساويرس، خلال مشاركته في “حوار المتوسط”، الذي تستضيفه وزارة الخارجية الإيطالية، إن “منطقة الشرق الأوسط تعيش حاليا فترة صعبة جدا، واليوم لدينا شاب في السعودية يقول إنه يحارب الفساد، وبين يوم وليلة قبض على عدد من أقربائه والمسؤولين الكبار، واحتجزهم في فندق، وأخذ أموالهم، وقال للعالم إن هذه هي طريقته في محاربة الفساد”.

وتابع ساويرس: “علينا أن نقول له لا، فهناك قوانين تحكم: هل لديه شفافية وأدلة تثبت ما يقوله؟ من هي المحكمة، ومن هم القضاة، ومن هو المدعي العام؟”.