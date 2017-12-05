شمت مراسل هيئة البث الإسرائيلية الصحفي سيمون آران من مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح على يد الحوثيين، لافتا إلى أنه لم يبق من الزعماء العرب الطغاة إلى القليل، على حد وصفه.

وقال “آران” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها صورا لعدد من الزعماء العرب: ” زعماء عرب يختفون رويدا رويدا… تونس، ليبيا، العراق، مصر، اليمن.. ولم يبقى حاليا، الا عدد قليل من الطغاة”.

زعماء عرب يختفون رويدا رويدا…

تونس، ليبيا، العراق، مصر، اليمن..

ولم يبقى حاليا، الا عدد قليل من الطغاة…

(עולם הולך ונעלם..)

מנהיגים/עריצים נעלמים בזה אחר זה pic.twitter.com/3aWz2negl8 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 4, 2017

يشار إلى ان مقتل علي عبد الله صالح رميا بالرصاص أثناء محاولته الهرب من صنعاء بعد قصف منزله، أعاد إلى الأذهان سيناريو مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011 الذي قتل هو الآخر بنفس الطريقة أثناء محاولته الهرب.

وربط ناشطون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي بين حادث مقتل المخلوع علي عبدالله صالح الذي قتل امس الاثنين، وبين مقتل معمر القذافي في أكتوبر 2011، حيث تشابهت نهايتهم إلى حد كبير.

ولقي الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الاثنين، مصرعه رميا بالرصاص على يد مسلحين حوثيين، اعتقلوه وهو في طريقه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

أما معمر القذافي فقد قتل في ظروف غامضة في مسقط رأسه مدينة سرت يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 عن عمر يناهز 69 سنة، بعد أن ألقي عليه القبض من قبل ثوار مدينة مصراتة، إثر قصف موكبه الذي كان يحاول الخروج من سرت باتجاه الغرب من قبل طائرات الحلف الأطلسي، وظلت جثته معروضة في المدينة قبل أن يُدفن سرا في صحراء ليبيا.