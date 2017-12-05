أبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابهم بصورٍ متداولة لنجم منتخب مصر السابق محمد زيدان وزوجته، مؤكدين أنها تمتلك قدرًا كبيرًا من الجمال، متعجّبين من كونها مصرية، حيث إنهم كانوا يعتقدون أن زوجته أوروبية نظراً لملامحها الجميلة.

وحضر “زيدان”، مع زوجته، عيد ميلاد ابني ماجد المصري نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمع بين الفنان الشهير ولاعب كرة القدم منذ سنوات طويلة.

كما حضر الحفل المخرج والمنتج طارق العريان والمنتج عماد زيادة والفنانة مي سليم ووليد منصور وحمدي بدر ومحمود سليم ومجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء.