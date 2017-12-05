قالت لاعبة الأقوى في ، “”، الثلاثاء، في حديث مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إنها لا تخشى السفر إلى ومتأكدة أن الرياضيين الإسرائيليين سيحظون على استقبال محترم في المملكة، بعد أن أعلنت أن قدمت طلبا للقادة السعوديين السماح لها ولرفاقها الوصول إلى .

 

وقالت اللاعبة التي تبلغ من العمر 23 عاما وقد حصلت على درجة محترفة دولية في رياضة الشطرنج، وفازت في الماضي على كأس بطولة أوكرانيا للفتيات وتحتل المرتبة ال39 دوليا في الترتيب النسائي- قالت: “إنني في صعود متواصل وأنظر إلى الوصول إلى أعلى المراتب العالمية، بطولة السعودية ستكون فرصة بالنسبة لي لمنافسة اللاعبات الأفضل في العالم”.

 

وأضافت “إذا سمح لنا السفر إلى السعودية سنكون ضيوف مهمين.. أنا متأكدة أن السعوديين يجيدون الضيافة وسيستقبلون الجميع بحفاوة”.

 

يذكر أن 7 رياضيين – امرأتين و5 رجال- قدموا طلبا للحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية للمشاركة ببطولة العالم، التي ستعقد في نهاية الشهر الجاري. وإلا الآن لم يرد السعوديون على الطلب. وينتظر المنظمون في قرار المستوى السياسي.