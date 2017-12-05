في سقطة جديدة لنظام “” الذي يتعمد إذلال الأكاديميين والباحثين الداعين للإصلاح، كشف حساب “معتقلي الرأي” بأن السلطات تحتجز منذ مارس/آذار 2016 الدكتور داخل سجن “الملز” المخصص للسجناء الجنائيين.

 

وقال حساب “معتقلي الرأي” المتخصص بنقل أخبار المعتقلين في السعودية في تدوينة له رصدتها “وطن”:” تأكد لنا أن المعتقل الدكتور #محمد_الحضيف (المعتقل منذ 19 مارس 2016 من دون محاكمة للآن) والمعتقل الشيخ #إبراهيم_السكران (المعتقل منذ يونيو 2016 والمحكوم ٥ سنوات) في سجن الملز بالرياض، وهو سجن جنائي بمعنى أنهما وضعا مع المجرمين .. أي إجحاف هذا بحق دعاة الإصلاح ؟!”.

 

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الاكاديمي الشهير محمد الحضيف بعد عودته من إلى المملكة في 19مارس/أذار من العام الماضي.

 

وكشفت مواقع إماراتية حينها قد كشفت أن الحضيف جاء بعد انتقاداته المتكررة للإمارات، في إشارة إلى أن الاعتقال يأتي بناء على شكوى مقدمة من حكومة .

 

وعُرف الحضيف بنقده اللاذع للسلطات الإماراتية لاستضافتها نجل الرئيس اليمني ، ودعمها للواء خليفة حفتر في ليبيا، ومواقفها الأخرى التي تُعتبر ضد إرادة الشعوب العربية، وفقا لناشطين.

 

يذكر أن محمد الحضيف، المتخصص في مجال الإعلام، اعتُقل عدة مرات سابقة، على خلفية مطالباته المتكررة بالإصلاح.