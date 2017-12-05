في سقطة جديدة لنظام “آل سعود” الذي يتعمد إذلال الأكاديميين والباحثين الداعين للإصلاح، كشف حساب “معتقلي الرأي” بأن السلطات السعودية تحتجز منذ مارس/آذار 2016 الدكتور محمد الحضيف داخل سجن “الملز” المخصص للسجناء الجنائيين.

وقال حساب “معتقلي الرأي” المتخصص بنقل أخبار المعتقلين في السعودية في تدوينة له رصدتها “وطن”:” تأكد لنا أن المعتقل الدكتور #محمد_الحضيف (المعتقل منذ 19 مارس 2016 من دون محاكمة للآن) والمعتقل الشيخ #إبراهيم_السكران (المعتقل منذ يونيو 2016 والمحكوم ٥ سنوات) في سجن الملز بالرياض، وهو سجن جنائي بمعنى أنهما وضعا مع المجرمين .. أي إجحاف هذا بحق دعاة الإصلاح ؟!”.

تأكد لنا أن المعتقل الدكتور #محمد_الحضيف (المعتقل منذ 19 مارس 2016 من دون محاكمة للآن) والمعتقل الشيخ #إبراهيم_السكران (المعتقل منذ يونيو 2016 والمحكوم ٥ سنوات) في سجن الملز بالرياض، وهو سجن جنائي بمعنى أنهما وضعا مع المجرمين .. أي إجحاف هذا بحق دعاة الإصلاح ؟! pic.twitter.com/cW78WDuOB5 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 4, 2017

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الاكاديمي الشهير محمد الحضيف بعد عودته من تركيا إلى المملكة في 19مارس/أذار من العام الماضي.

وكشفت مواقع إماراتية حينها قد كشفت أن اعتقال الحضيف جاء بعد انتقاداته المتكررة للإمارات، في إشارة إلى أن الاعتقال يأتي بناء على شكوى مقدمة من حكومة أبو ظبي.

وعُرف الحضيف بنقده اللاذع للسلطات الإماراتية لاستضافتها نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ودعمها للواء خليفة حفتر في ليبيا، ومواقفها الأخرى التي تُعتبر ضد إرادة الشعوب العربية، وفقا لناشطين.

يذكر أن محمد الحضيف، المتخصص في مجال الإعلام، اعتُقل عدة مرات سابقة، على خلفية مطالباته المتكررة بالإصلاح.