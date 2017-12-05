قدمت “رغد”، نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تعازيها لعائلة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الذي قتل على يد الحوثيين، مشيدة بمواقفه الصلبة مع العراق في الوقت الذي باع فيه الزعماء العرب كرامتهم ووقعوا على بيعه.

وقالت “رغد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أقدم التعازي لعائلة الشهيد الرئيس #علي_عبدالله_صالح وللأخت بلقيس أبنته وللأخ أحمد أبنه العائلة التي كان لها مواقف كبيرة مع الرئيس الشهيد #صدام_حسين وعائلته ومع العراق والكثير من العراقيين بعد الإحتلال رغم كل ماحدث ويحدث سيبقى أملنا بالله كبيراً بالنصر هنيئاً لك الشهادة عمي البطل”.

أقدم التعازي لعائلة الشهيد الرئيس #علي_عبدالله_صالح وللأخت بلقيس أبنته وللأخ أحمد أبنه العائلة التي كان لها مواقف كبيرة مع الرئيس الشهيد #صدام_حسين وعائلته ومع العراق والكثير من العراقيين بعد الإحتلال

رغم كل ماحدث ويحدث سيبقى أملنا بالله كبيراً بالنصر هنيئاً لك الشهادة عمي البطل — رغد صدام حسين (@saddam_raghad) December 4, 2017

وأضافت في تغريدة اخرى: ” إنما الأعمال بالخواتيم الرجل له مواقف خاصة معنا كعائلة الشهيد صدام منذالعدوان الثلاثيني الغاشم عام91وما تلاه من أحداث والحصار الجائر على العراق وشعبه وأيضآ الغزو الأمريكي الغاشم كان للرجل موقف لاينسى بعد ماباع العرب كرامتهم ووقعوا على بيع العراق وشعبه وتحطيم البوابة الشرقية للأمة”.

إنما الأعمال بالخواتيم الرجل له مواقف خاصة معنا كعائلة الشهيد صدام منذالعدوان الثلاثيني الغاشم عام91وما تلاه من أحداث والحصار الجائر على العراق وشعبه وأيضآ الغزو الأمريكي الغاشم كان للرجل موقف لاينسى بعد ماباع العرب كرامتهم ووقعوا على بيع العراق وشعبه وتحطيم البوابة الشرقية للأمة — رغد صدام حسين (@saddam_raghad) December 4, 2017

واختتمت تدويناتها قائلة: ” ونحن لانزكي أحدآ أصبح الآن بيد الله الواحد الإحد ونسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا جميعا وأن يحفظ اليمن والعراق والأمة العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم بأسره … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

ونحن لانزكي أحدآ أصبح الآن بيد الله الواحد الإحد ونسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا جميعا وأن يحفظ اليمن والعراق والأمة العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم بأسره … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته — رغد صدام حسين (@saddam_raghad) December 4, 2017

وكان الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح قد قتل في إحدى مناطق مديرية سنحان، مسقط رأسه، إثر كمين نصبه له الحوثيون، وذلك بعد 6 أيام من اندلاع المواجهات بين قواته ومسلحي جماعة “أنصار الله” في صنعاء.