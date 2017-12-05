كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن قيام السلطات السعودية بإحداث تغييرات في فندق” الريتز كارلتون” الذي اتخذه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقرا لاحتجاز الامراء والوزراء ورجال الأعمال بزعم لفساد

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عدة أمور حدثت حديثاً في ريتز كارلتون، منها: -تم إقفال كافة البلكونات في الفندق بألواح من الحديد, إضافة إلى خلع كافة أبواب الأجنحة sweets التي يقيم فيها المعتقلون والسبب: خوفاً من انتحار المعتقلين (كما حدث مع محاولة الوليد بن طلال).

عدة أمور حدثت حديثاً في ريتز كارلتون، منها:

-تم إقفال كافة البلكونات في الفندق بألواح من الحديد.

-تم خلع كافة أبواب الأجنحة sweets التي يقيم فيها المعتقلون.

* السبب: خوفاً من انتحار المعتقلين (كما حدث مع محاولة الوليد بن طلال). — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 5, 2017

وسبق أن كشف “العهد الجديد” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى دعما لوجستيا وأمنيا وماليا كبيرا من محمد بن زايد فيما يخص ملف اعتقال أمراء آل سعود، بهدف تفتيت الأسرة الحاكمة والسيطرة على الشاب الطامع في كرسي العرش.

وأشار إلى أن محمد بن سلمان تلقى دعما لوجستياً وأمنياً كبيراً في ملف اعتقال الأمراء من قبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأضاف “كما تم تحويل مبلغ “20 بليون دولار” من ابن زايد إلى ابن سلمان وكان التحويل على أربعة دفعات”

وعن أسباب ذلك قال “العهد الجديد”، إن ولي عهد أبو ظبي لديه ثأر قديم مع آل سعود لذلك يريد تفتيتهم.. حسب وصفه.

مضيفا أنه من خلال هذا الدعم أقنع ابن زايد ولي العهد السعودي بوجوب تدمير أصحاب السلطة والمتنفذين حوله لكي يتمكن من الجلوس على العرش الذي يسعى إليه بأي شكل، هذا الطمع الذي سيمكن “ابن زايد” من السيطرة على الأمير الشاب تماما.. بحسب وصفه.

تلقى MBS من MBZ دعما لوجستياً وأمنياً كبيراً في ملف اعتقال الأمراء، كما تم تحويل مبلغ "20 بليون دولار" من MBZ إلى MBS وكان على أربعة دفعات، والسبب:

1) MBZ له ثأر قديم مع آل سعود ويريد تفتيتهم

2) MBZ أقنع MBS بوجوب تدمير المتنفذين ليسيطر على الحكم

3) يهدف MBZ إلى السيطرة على MBS — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 4, 2017

كشف حساب “كشكول” الشهير بتسريباته السياسية عبر “تويتر”، قد كشف أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال حاول الانتحار بقطع عروق يديه، في مكان احتجازه بفندق “الريتز كارلتون” في العاصمة السعودية الرياض، حيث تمت معالجته وانقاذ حياته.

الوليد بن طلال حاول الانتحار بقطع عروق يديه تمت معالجته وانقاذ حياته.

بعدها تم سحب كل شيء في الغرف إلا الأسرة والأغطية.

يتعرض الوليد للضرب بشكل خاص ولا أعلم ما سبب حقد MBS عليه.

متعب بن عبدالله متهم حالياً بقضية جنائية لقيامه بضرب عسكري بطفاية السجاير.

MBS داس كرامة أسرته بالجزمة — كشكول (@coluche_ar) November 14, 2017

وأضاف الحساب أنه جرى في أعقاب ذلك سحب كل شيء من الغرف إلا الأسرّة والأغطية، مؤكداً أنّ الوليد بن طلال يتعرّض للضرب بشكل خاص، دون معرفة سبب “حقد محمد بن سلمان عليه”.