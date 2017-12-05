أثارت تصريحات الدكتورة هبة قطب، أستاذ العلاقات الزوجية، جدلًا واسعا بين الشباب، فبين فترة وأخرى تخرج بتصريحات جريئة عن الجنس، ما بين النصيحة والآراء، ويعتبرها البعض مخالفة للعادات والتقاليد ويعتبرها آخرون ثقافة جنسية، إلا أن الانتقادات تظلّ دائمًا سيدة الموقف، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي “أجرأ” 10 تصريحات للدكتورة هبة قطب بشأن الجنس.

1- لا مانع من تعامل الزوجة مع زوجها كـ«غانية».

2- أي شيء فى العلاقة الحميمية «مُباح» إلا ما حرمه الإسلام نصًا وقت الحيض والدبر.

3- لازم يكون فى شقاوة بين الزوجين «مرة فى الصالة ومرة قدام التليفزيون»، فى إشارة منها بتجديد أماكن العلاقة بين الزوجين.

4- لا يجب ارتداء البنطلون الجينز الضيق لأنه يفقد القدرة الجنسية.

5- ارتكنت إلى رأي العلماء على حد وصفها بأنه لا يجب منع العادة السرية للرجال طالما تجنب من ضرر أكبر «الزنا».

6- «لو الراجل ميلعبش فى نفسه هيبقى كويس» فى إشارة لها بتجنب المنتجات الجنسية للذكور الخاصة بـ العضو الذكري والكريمات وغيرها.

7- سرعة القذف ليس مرضا ولكنها عرض لمرض جنسي آخر «أخطر».

8- الأمراض الخاطئة أهم أسبابها المعلومات الخاطئة عن ممارسة الجنس.

9- طالبت بتعميم مشاهدة أفلام الثقافة الجنسية كـ«واجبة» لتعطي الثقافة المقبولة عند ممارسة الجنس.

10- يجب على الشباب الهدوء فى ليلة الدخلة عند فض غشاء البكارة