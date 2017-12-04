ربط ناشطون بمواقع التواصل بين حادث مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح اليوم، وبين مقتل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011، إذا تشابهت نهايتهم إلى حد كبير.

بين مقتل القذافي ومقتل #علي_عبدالله_صالح ربيع عربي معلق على مشانق الطغاة وثورة مضادة تحولت إلى جحيم للشعوب العربية بأموال البترول وسياسة الأميركان — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) December 4, 2017

علي عبدالله

بنفس طريقة

قتل القذافي وهناك عدد من الاستفهامات

والان اليمن يحرب اهلية او تقسيم اليمن

الحوثي انتها 🔫⚡️ #علي_عبدالله_صالح — حر نادر (@har1ndr) December 4, 2017

وبعد تداول أنباء وصور تظهر مقتل علي صالح رميا بالرصاص أثناء محاولته الهرب من صنعاء إلى مأرب بعد قصف منزله، كان أول ما تبادر إلى ذهن النشطاء هو سيناريو مقتل معمر القذافي في 2011 الذي قتل هو الآخر بنفس الطريقة أثناء محاولته الهرب.

بعد ٥ سنوات من مقتل القذافي يلحق به المخلوع #علي_عبدالله_صالح

هكذا استجاب الله لدعائنا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و اخرجنا و شعوبنا من بينهم سالمين

عرائس الظالم تحرق و الباقي على محمد بن زايد من يحرك هؤلاء pic.twitter.com/yCIn6FgvIT — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) December 4, 2017

هلك القذافى وهلك #علي_عبدالله_صالح

عقبال كل حاكم خاين ظالم متجبر

اللهم واجعلهم جيفا تأكلها الغربان ياااااارب pic.twitter.com/zFlkvAvDCg — شمس الحرية🌞 (@S_H_A_M_S_840) December 4, 2017

#علي_عبدالله_صالح قالها القذافي وعلي عبدالله صالح كان يضحك 👌 pic.twitter.com/JXjlmk6Csy — ع ـبدالله العنزي (@Ab_3lanzy) December 4, 2017

القذافي: End

علي عبدالله صالح: End

مبارك:….. 😂 pic.twitter.com/jjezW05RnZ — ناشط مش سياسي (@Ahmedkhatab89) December 4, 2017

#علي_عبدالله_صالح اللهم يوم كيوم القذافي ، اللهم قتلاً كقتل عفاش اللهم أرنا ببشار يوم اسود تقر به اعين الثكالى واليتامى .

اللهم امين — 🇸🇦 حلــــــم (@rjawy_15) December 4, 2017

كما أعاد مقتل المخلوع صالح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلى الواجهة، وأخذ النشطاء في تداول كلماته المأثورة، والتي كان أشهرها “أنا ستعدمني أمريكا،،وأنتم ستعدمكم شعوبكم “، مستشهدين بها على مقتل “القذافي” وعلي صالح.

ضحكو ساخرين على كلام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين عندما قال:

" أنا ستعدمني أمريكا،،وأنتم ستعدمكم شعوبكم " . بالأمس الرئيس الليبي معمر القذّافي ، واليوم #علي_عبدالله_صالح ، والعاقبة لطغاة الأرض على التوالي . — أبو زياد (@AbuZeyad7896) December 4, 2017

#علي_عبدالله_صالح

قالها صدّام حسين

أنا ستعدمني أمريكا وأنتم ستعدمكم شعوبكم .

بالأمس الرئيس الليبي معمر القذّافي ، واليوم علي عبدالله صالح وعقبال بشار — دانية فهد (@Danyhfahad) December 4, 2017

#علي_عبدالله_صالح خان اليمن وسلم مفاتيحه للخونة الحوثيين أعداء الأمة واليمنيين, وها هم اليوم يخونونه ويقتلونه بعد أن مكنهم, بن علي كان يبعد معارضيه والآن مبعد, القذافي كان يغتال واُغتيل بالطريقة التي كان يغتال بها خصومه .. فكيف ستكون نهاية بشار؟ — واحد من الناس ! (@KeNt_977) December 4, 2017

ضحكو ساخرين على كلام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين عندما قال:

" أنا ستعدمني أمريكا،،وأنتم ستعدمكم شعوبكم " . بالأمس الرئيس الليبي معمر القذّافي ، واليوم #علي_عبدالله_صالح ، والعاقبة لطغاة الأرض على التوالي . pic.twitter.com/i9uKE90zbC — أنس 🐋 (@Anas_v6) December 4, 2017

2017.. مقتل المخلوع علي عبدالله صالح على يد الحوثيين

ولقي الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح اليوم، الاثنين، مصرعه رميا بالرصاص على يد مسلحين حوثيين، اعتقلوه وهو في طريقه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين مقتل “صالح”، وقالت في بيان بثته قناة “المسيرة” التابعة لميليشيا الحوثي إنه تم القضاء على ما سمتها مليشيا الخيانة والفتنة الداخلية، وبسط الأمن في العاصمة صنعاء.

وقد أظهرت صور بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي جثمان الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يحمله في بطانية مسلحون تابعون لجماعة الحوثي.

وأكد قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام مقتل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقال القيادي -الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول- إن الحوثيين أعدموا صالح رميا بالرصاص إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.

وكشف أن صالح فر من صنعاء باتجاه مسقط رأسه، إلا أن الحوثيين أوقفوا موكبه على بعد 40 كيلومترا جنوبي صنعاء بينما كان متجها نحو سنحان واقتادوه إلى مكان مجهول حيث أعدموه رميا بالرصاص.

2011.. مقتل معمر القذافي على يد الثوار

ومعمر القذافي هو عسكري وسياسي ليبي، بنى نظام حكم غريب في البلاد سماه “الجماهيرية”، ليس بالجمهوري ولا الملكي، وزعم أنه لا يحكم بل يقود ويتزعم، لكنه عمليا جمع كل الصلاحيات والمسؤوليات في يديه.

تطرف في الكثير من القضايا، وحاول الخروج عن المألوف حتى في قضايا متفق عليها، فدعا إلى تأسيس دولة سماها “إسراطين” تجمع بين فلسطين وإسرائيل، وتخلى عن التقويمين الهجري والميلادي واعتمد أسماء مختلفة للشهور.

دخل في العديد من الصراعات سواء مع الدول العربية أو الغربية، وامتد حكمه لأكثر من أربعة عقود، تعرض خلالها للكثير من الأزمات، قبل أن تتم الإطاحة بنظامه وقتله إثر ثورة 17 فبراير/شباط 2011.

قتل معمر القذافي في ظروف غامضة في مسقط رأسه مدينة سرت يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 عن عمر يناهز 69 سنة، بعد أن ألقي عليه القبض من قبل ثوار مدينة مصراتة، إثر قصف موكبه الذي كان يحاول الخروج من سرت باتجاه الغرب من قبل طائرات الحلف الأطلسي، وظلت جثته معروضة في المدينة قبل أن يُدفن سرا في صحراء ليبيا.