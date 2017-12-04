قال المغرد “مجتهد ” الحساب الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن سفير لدى , يحرض على , بوساطة أمريكية.

 

وأضاف “مجتهد الإمارات” في تغريدته التي رصدها “وطن”, إن “يوسف العتيبة يخوض حملة تحريض سرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ضد سلطنة عمان”.

وتابع بأن الحملة التحريضية تأتي “بحجة أن السلطنة تدعم الحوثيين”.

 

وبحسب “مجتهد الإمارات”، فإنه “بعد شيطنة قطر جاء الدور على سلطنة عمان”.

 

ولفت العتيبة دوراً بارزاً في شيطنة قطر أمام الإدارة الأمريكية, وهو الامر الذي كشفته تسريبات بريده الالكتروني وفضحت مخططات أبو ظبي أمام العالم.