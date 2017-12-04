قال المغرد “مجتهد الإمارات” الحساب الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى واشنطن, يحرض على سلطنة عمان, بوساطة أمريكية.

وأضاف “مجتهد الإمارات” في تغريدته التي رصدها “وطن”, إن “يوسف العتيبة يخوض حملة تحريض سرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ضد سلطنة عمان”.

خاص : يوسف العتيبة يخوض حملة تحريض سرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ضد سلطنة عمان بحجة أن السلطنة تدعم الحوثيين . "بعد شيطنة قطر جاء الدور على سلطنة عمان"#الخليج — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) December 4, 2017

وتابع بأن الحملة التحريضية تأتي “بحجة أن السلطنة تدعم الحوثيين”.

وبحسب “مجتهد الإمارات”، فإنه “بعد شيطنة قطر جاء الدور على سلطنة عمان”.

ولفت العتيبة دوراً بارزاً في شيطنة قطر أمام الإدارة الأمريكية, وهو الامر الذي كشفته تسريبات بريده الالكتروني وفضحت مخططات أبو ظبي أمام العالم.