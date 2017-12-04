أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية، رجلاً حاملاً ساطوراً بيده ويركض باتجاه دورية مرور للإعتداء على عناصرها، فيما نُشرت صورٌ قيل إنها لنفس الرّجل بعد القبض عليه.

مش معقول !!! مواطن يطارد عسكري بساطور بسبب مخالفة مرورية !! pic.twitter.com/lmWNtrrc9Y — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧

ويبدو في الفيديو دوريتا مرور تعترضان سيارة (وعليها آثار اصطدام من الخلف) لمنعها من التحرك على شارع عام، قيل إنه في العاصمة الرياض، إذ يظهر أن السيارة تعود ملكيتها للشخص الغاضب، الذي اندفع مترجلًا وهو يحمل سلاحًا.

ووردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع، بينما ذكر مغرّدون أن سبب تهجّم الرّجل على الدورية بساطوره يعود لمخالفة مرورية حررّها له عناصر المرور!.

فيما تداول آخرون صورًا لرجل كبير في السن وسلاح “ساطور”، قالوا إنها “تعود للرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو وسلاحه بعد القبض عليه”.