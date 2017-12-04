تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشيخ صوفي بحريني يزعم فيه بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعا لملك البحرين، زاعما بأن الصوفية ركن من أركان الإسلام.

وقاتل الشيخ الصوفي خلال استضافته في لقاء تلفزيوني على التلفزيون الرسمي إن “النبي دعا لملك البحرين وقال اللهم بارك في البحرين واهلها وارزقها الامن والامان”، مضيفا بأن هذه بداية الإسلام والتصوف في البحرين.

وزعم بان الإسلام هو التصوف، مشيرا إلى ان التصوف ركن من أركان الإسلام.