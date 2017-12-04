ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل عقب تأكد أنباء مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح على يد الحوثيين.

وعبر عدة هاشتاغات حملت اسم الرئيس المخلوع منها #مقتل_صالح و#علي_عبدالله_صالح #مقتل_علي_عبدالله_صالح، اشتعلت مواقع التواصل وتباينت ردود أفعال النشطاء على خبر مقتل “صالح” الذي أعلن بالأمس بعد انقلابه على الحوثيين استعداده لفتح صفحة جديدة مع التحالف بقيادة السعودية.

فريق من النشطاء عبر عن فرحه بمقتل علي عبدالله صالح، معتبرين الأمر في مصلحة الشعب اليمني وأن مقتل الرئيس المخلوع سيوحد الشعب ضد الحوثيين.

#مقتل_علي_عبدالله_صالح

اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وأحفظ بلادنا وجنودنا بحفظك يا أكرم الأكرمين 🇸🇦🇸🇦 — خالد آل سعود 🇸🇦 (@KAFTA78) December 4, 2017

#مقتل_علي_عبدالله_صالح سيوحد اليمنيين ضد #الحوثي فالان أصبحت المواجهة واضحة فلا طرف ثالث في #اليمن ولم يعد أمام الشعب إلا الحكم الجمهوري اليمني إو الحوثي الإيراني — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) December 4, 2017

#مقتل_علي_عبدالله_صالح وعقبال بشار الأسد — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 4, 2017

في #مقتل_علي_عبدالله_صالح درس وعبرة لكل من وضع يده بيد طهران واحلافها .. فإما الطاعة التامة المطلقة لإيران او الهلاك ..!

هل سمعت يا جارة ؟!! — بدر السعيّد (@BADER_AL_SAEED) December 4, 2017

هذا مصير حليف ايران السابق باع وطنه وشعبه لهم وغدروا به قبل أن يغدر بهم الإعدام رميا بالرصاص وهو مكبل اليدين#مقتل_علي_عبدالله_صالح#علي_عبدالله_صالح لاقى مصير القذافي الموت ، فلم يحميه مال ولا سلاح ولا تحالفات — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) December 4, 2017

وأكدت عدة مصادر يمنية ووسائل إعلام أن “صالح” تم قتله رميا بالرصاص وهو مقيد بعدما ألقت ميليشيا الحوثي القبض عليه أثناء محاولته الهرب من صنعاء إلى مأرب بعد قصف منزله بالعاصمة.

هذا مصير حليف ايران السابق باع وطنه وشعبه لهم وغدروا به قبل أن يغدر بهم الإعدام رميا بالرصاص وهو مكبل اليدين#مقتل_علي_عبدالله_صالح#علي_عبدالله_صالح لاقى مصير القذافي الموت ، فلم يحميه مال ولا سلاح ولا تحالفات — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) December 4, 2017

بالمناسبة لمن يسأل عن حال اليمن الان ..

– علي عبد الله صالح قتل رميا بالرصاص.

– جميع قيادات الجيش الرسمي لليمن… https://t.co/GpQ8uimWGt — Ahmed Ezzat (@ahmezzat1) December 4, 2017

علي عبدالله صالح قتل على بعد ٤٠ كلم من صنعاء عندما اعترض الحوثيون موكبه وهو يتوجه الى منطقة سنحان وتقول المعلومات المتداولة إن الحوثيين أعدموه رميا بالرصاص. pic.twitter.com/639lVf6olS — Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) December 4, 2017

آخر الأخبار عن نهاية #علي_عبدالله_صالح

-صالح قتل أثناء مغادرته إلى محافظة مأرب

– أنزل صالح من مركبته وأطلق النار على رأسه

-قيادي في حزب المؤتمر أكد ذلك وقال إن الحوثيين أعدموا صالح رمياً بالرصاص

-20 سيارة لاحقت موكب صالح وحاصرته وتمكنت من قتله مع عدد من مرافقيه وأسر آخرين.#الغد pic.twitter.com/pf0huuIVfP — جريدة الغد (@AlghadNews) December 4, 2017

الإمارات والسعودية وراء نهاية المخلوع المأساوية

فريق آخر ذهب إلى أن تحالف (الإمارات ـ السعودية) هو من تسبب في هذه النهاية للمخلوع صالح، بعدما أقنعوه بخيانة “الحوثي” شريكه في الانقلاب ووعوده بتأمين حياته ودعمه.

بكل آسى أقول أن المجرم الحوثي استطاع بيومين فعل ما عجز عنه تحالف MBS & MBZ في ثلاث سنوات .. وهذا دليل يقيني على أن تحالفهم هش وحربهم عبثية ومؤامراتهم طاعنة في أجسادهم قبل غيرهم — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 4, 2017

#مقتل_علي_عبدالله_صالح أكبر خسارة تعرضت لها الإمارات منذ بداية تدخلها في الشأن العربي.

من بداية ثورة اليمن وكلاب أبوظبي ينبحون بضرورة إعادة إنتاج علي صالح.

أبوظبي حالياً تتبول على نفسها. — كشكول (@coluche_ar) December 4, 2017

عااااجل

ناطق انصارالله للمسيره الامارات من قتلت علي عبدالله صالح لانها ابعدته عن ابنا وطنه وجعلته عميل لها — ‏بدرالحوثيbdralhothi (@bdralhothi11) December 4, 2017

تم إنزال صالح من سيارته وأُطلق الرصاص على رأسه.. تعرف على التفاصيل الكاملة لعملية قتل #علي_عبدالله_صالح من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية pic.twitter.com/UIAEcNUwxi — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 4, 2017

ما يزيد الغبن ..

تلك العبارات الطائفية التي صاحبت

فيديو #مقتل_علي_عبدالله_صالح وأن المسألة تتجاوز السياسة للمذهبية الإيرانية القذرة .. سينتصر اليمنيون على الحوثيون طال الزمن أم قصر .. بإذن الله .. — عبدالرحمن الدحيم🇸🇦 (@abdulrhmandohem) December 4, 2017

المخلوع “صالح” انقلب على “الحوثي” شريكه في الانقلاب بإيعاز من “ابن سلمان” و”ابن زايد”

وبالأمس كشف مصدر مطلع عن كواليس الانقلاب المفاجىء من قبل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الذي قتل اليوم على حلفائه الحوثيين، وأسباب الإشادة السريعة بخطوته من قبل التحالف العربي الذي تتزعمه السعودية.

وأكد المصدر المطلع أن الأسبوعين الاخيرين شهدتا اتصالات مكثفة بين المخلوع “صالح” والتحالف العربي، حيث توصلا إلى خطة محكمة تؤدي في النهاية إلى تنصيب أحمد علي عبد الله صالح المقيم في الإمارات مقاليد الحكم في البلاد.

وأوضح المصدر، أن الإمارات هي من قادت الاتصالات وإعداد الخطة من “خلف الستار” وبموافقة السعودية، حيث تقضي بتمكين عائلة علي عبدالله صالح من العودة للصدارة في حكم اليمن، مشيرة إلى أن السعودية وافقت على الخطة لرغبتها في حسم المعركة سياسيا بعد الاخفاق العسكري.

وبحسب المصدر، فقد اتخذت السعودية احتياطات امنية مكثفة على جبهتها مع اليمن في منطقة عسران تحسبا لمستجدات الموقف مع التذكير بمصالحة شاملة تعمل عليها الامارات مع حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده صالح، بحسب صحيفة “رأي اليوم” اللندنية.

وكان الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح قد خرج في كلمة متلفزة ومفاجئة، أول أمس، ليعلن أنه يريد فتح صفحة جديدة مع التحالف ودول الجوار، بعد انقلابه على حلفاءه الحوثيين وفرض سيطرته على العاصمة صنعاء.

تفاصيل مقتل المخلوع صالح على يد الحوثيين أثناء محاولته الفرار

ولقي الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح مصرعه رميا بالرصاص على يد مسلحين حوثيين، اعتقلوه وهو في طريقه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين مقتل صالح، وقالت في بيان بثته قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي إنه تم القضاء على ما سمتها مليشيا الخيانة والفتنة الداخلية، وبسط الأمن في العاصمة صنعاء.

وقد أظهرت صور بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي جثمان الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يحمله في بطانية مسلحون تابعون لجماعة الحوثي.

وأكد قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام مقتل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وقال القيادي -الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول- إن الحوثيين أعدموا صالح رميا بالرصاص إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.

وكشف أن صالح فر من صنعاء باتجاه مسقط رأسه، إلا أن الحوثيين أوقفوا موكبه على بعد 40 كيلومترا جنوبي صنعاء بينما كان متجها نحو سنحان واقتادوه إلى مكان مجهول حيث أعدموه رميا بالرصاص.

ونفى القيادي ما تردد عن مقتل صالح خلال عملية تفجير منزله اليوم في صنعاء.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن شهود عيان أن الحوثيين فجروا منزل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وسط صنعاء عقب معارك عنيفة مع قوات صالح، منذ منتصف الليلة الماضية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن المعارك أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من دون تحديد العدد من كل جانب.

ووفق المصادر، فإن الحوثيين اقتحموا المنزل قبل ساعة من تفجيره، وأخلوه بشكل كامل من الأسلحة التي كانت موجودة فيه، قبل سماع دوي انفجار هائل في الحي، جراء تفجير المنزل.

ونقل تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين بيانا لوزارة الداخلية أعلن “انتهاء أزمة مليشيا الخيانة ومقتل زعيمها وعدد من عناصره الإجرامية”.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام إن جماعته سيطرت على منزلي ابن الرئيس المخلوع وابن شقيقه في صنعاء.