نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه علي عبدالله صالح، قولهم إنه جاري اختيار رئيسا بديلا لـ “صالح” خلال ساعات.

وتعليقا على هذا الخبر دون الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، في تغريدة له بـ”تويتر” ساخرا:”أحمد علي صالح هو الأنسب بدلا من مكوثه في #إمارة_أبوظبي الغاوية بجوار دحلان بينما الرجال تقاتل في اليمن يا إخوان” وفقا لنص تغريدته المرفقة.

أحمد علي صالح هو الأنسب بدلا من مكوثه في #إمارة_أبوظبي الغاوية بجوار دحلان بينما الرجال تقاتل في اليمن يا إخوان.. https://t.co/yo6gPfdAAp — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 4, 2017

وأكد حزب المؤتمر الشعبي في بيان عاجل له، أن الحزب سيبحث من يخلف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الحزب، أن قتل صالح أشعل غضب اليمنيين ضد الحوثيين.

وكان عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين وصف اغتيال علي عبد الله صالح بأنه حدث استثنائي وتاريخي.

يذكر أن علي عبد الله صالح قتلته ميليشيات الحوثي بعد أن اشتبكت مع موكبه، وقتلته مع عدد من مرافقيه.

وبحسب وسائل إعلام فإن الرئيس اليمني المخلوع كان برفقة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر عارف الزوكا، والقيادي ياسر العواضي، واللواء عبد الله محمد القوسي ونجل صالح العقيد خالد على عبد الله.

وقد أظهرت صور بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي جثمان الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يحمله في بطانية مسلحون تابعون لجماعة الحوثي.