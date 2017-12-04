قالت صحيفة “الغارديان” البريطانيّة، إن هناك تقارير تفيد بأن التي تقود التحالف في استهدفت مناطق في خطوة لمساعدة الرئيس المخلوع قبيل مقتله، إلا أن ذلك لم يمنعهم من قتله.

 

ونشرت الصحيفة مقالاً تحليلياً لـ”سعيد كميلي دهقان” بعنوان يسلط فيه الضوء على تداعيات مقتل الرئيس اليمني السابق .

 

وقال كاتب المقال إنه ” بمقتل الرئيس صالح تسدل الستارة على أهم شخصية سياسية في اليمن استمرت لمدة 4 عقود”.

 

وأضاف أن ” يأتي بعد مرور ثلاث سنوات على الحرب في اليمن التي وصلت إلى طريق مسدود “، مشيراً إلى أن مقتله يشكل تحولاً دراماتيكياً، وقد يؤدي إلى تدهور الصراع في اليمن لدرجة مستعصية”.

 

وأشار إلى أن خروج صالح من الحكم في أواسط 2011 عقب موجة احتجاجات ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، أدى لوصول نائبه المقرب من السعودية ، مضيفاً أنه في عام 2014 تحالف صالح مع أعدائه السابقين الحوثيين الأمر الذي سهل سيطرتهم على وأجبروا هادي على الفرار للسعودية.

 

وأردف كاتب المقال أن “تحالف صالح مع الحوثيين كان مكتوباً عليه الفشل، إلا أن قلة من الناس تنبأوا بأن صالح الذي تحالف مع الحوثيين بعد محاربته لهم أثناء وجوده في السلطة ما بين 2004 و2011، سيقتلونه فيما بعد”.

 

وتابع بالقول إن “التحالف بين صالح والمتمردين الحوثيين اتخذ منحى آخر في الأسبوع الماضي إذ بدأ صالح يعزز سلطته في صنعاء ويلمح إلى أنه حزبه مستعد للانسحاب من الشراكة إذا أراد الانفراد بالسلطة فجاء رد فعلهم عنيفا وحاسما، ليلقى صالح مصرعه على يدهم في 4 ديسمبر/كانون الثاني “.

 

وختم كاتب المقال بالقول إن “هناك أمراً واضحاً لا محالة، وهو أن اليمن من دون صالح سيكون مختلفاً للغاية كما أنه سيكون بلداً يلف مصيره الغموض”.