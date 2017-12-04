بعد مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح على يد ميليشيا “الحوثي” اليوم، لفت نشطاء إلى قناة “الجزيرة” الإخبارية أثبتت مصداقيتها وحرصها على الدقة والحقيقة في نقل الأحداث مرة أخرى.

حلف الفجر قنواتهم تم تحرير صنعاء تم التحرير

و قالو الجزيرة تكذب انه الحوثي مسيطر

واليوم الجزيرة بعد مقتل عفاش تثبت انها الأكثر مصداقية وان الحوثي هو من يسطر #علي_عبدالله_صالح — محمد ال قطر (@Mooodqatar) December 4, 2017

قناة الشعوب الجزيرة نقلت خبر مقتل على صالح بكل مصداقية؟ والسعودية والإمارات تحاول تكذيب الخبر على شعبها؟ كم انتي كبيرة يا الجزيرة — 🇶🇦🇺🇸🔔 الجرس (@Khld202) December 4, 2017

كل الاحرار يتابعوا الجزيره والسبب انها ذات مصداقيه ويكفي ان سبب طلب اغلاقها انها صادقه وخافوا ان تنقل الاخبار اول بأول وتفضحهم — اهواك ياوطني (@OXkzIcfBdI9v09T) December 4, 2017

فبينما كان الإعلام السعودي والإماراتي على رأسهم قناتي “العربية” و”سكاي نيوز” يروجون إلى حسم المعركة باليمن لصالح المخلوع الذي انقلب على شريكه “الحوثي” بإيعاز (سعودي ـ إماراتي)، كانت قناة “الجزيرة” هي القناة الوحيدة التي كانت تنقل أن هناك اشتباكات طاحنة بين قوات علي صالح وميليشيا الحوثيين.

اخبار مقتل صالح تثبت بما لايدع مجال للشك مصداقية الجزيرة سواء أحببتها أم كرهتها — Omar™ (@Omar_OKO) December 4, 2017

عندما نشرت الجزيره خبر مقتل صالح كذبت قنوات العبريه وقناة بن زايد الخبر واتهموها بالكذب 😂 ياخي #الجزيره دائما عندها مصداقية عن باقي القنوات #علي_عبدالله_صالح — المايسترو (@777666i) December 4, 2017

في الوقت الذي كانت تتحدث فيه #الجزيرة عن سيطرة الحوثي على صنعاء كانت سكاي نيوز والعربية تتحدثان عن تحرير صنعاء!

اليوم بعد مقتل علي صالح تتجدد مصداقية الجزيرة وتنهار مافيا الكذب الاماراتية وخداع الجماهير — ツعبدالرحمن عز (@Abdurrahmanezz) December 4, 2017

وبمقتل علي صالح اليوم، تثبت قناة “الجزيرة” مصداقيتها من جديد أمام متابعيها والعالم، بينما يستمر الإعلام السعودي والإماراتي الذي تحركه السلطة في السقوط بمستنقع الانحدار الإعلامي لإرضاء الحكام.

الجزيرة الوحيدة اللي كانت تنقل بأن هناك أشتباكات بين الحوثي وقوات صالح .. بينما العربيه وسكاي نيوز كانت توهم بأن الحرب شبه منتهية وتم القضاء على الحوثي تقريبا

الجزيرة تثبت مصداقيتها للمره المليون#مقتل_على_عبدالله_صالح — Khalid Albaker (@khd_Albaker) December 4, 2017

اتهموا الجزيرة في تغطية أحداث صنعاء الأخيرة أنها كاذبة وتفبرك وان الحوثيين انتهوا وقوات صالح سيطرت و .. و ..

اليوم تأكد أن الجزيرة هي الأكثر مصداقية وانتم الكاذبون المفبركون… صالح قتل بوسط صنعاء فمن المسيطر — emad fares (@EmadFarse5) December 4, 2017

الجزيرة لها مصداقية عالية في نشر الأخبار — محمد أبو جهاد (@moha5mme) December 4, 2017

وقامت صباح اليوم الاثنين مليشيات الحوثي بقتل الرئيس اليمني المخلوع على عبدالله صالح وذلك بعد إعلانه خلال الأيام الماضية إنهاء تحالفه معهم مما جعلهم يصدروا بيانًأ أمس بتهديده بالقتل.

وبعد 24 ساعة من التهديد نفذت مليشيات الحوثي وعدها بقتل على عبدالله صالح، آثر قيامه بطرد الحوثيين من صنعاء.

وأصدرت ميليشيا «الحوثي» بيانهم خلال الساعات الماضية أكدت فيه أن «الحجة لقتل صالح أقيمت».

وجاء هذا الوعد والتنفيذ بعدما أكد «صالح» أن مليشيات الحوثي ترتكب انتهاكات بحق مدنيين يمنيين، ودعا الشعب اليمني بالانتفاض ضدهم.

وأكد قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام مقتل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقال القيادي -الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول- إن الحوثيين أعدموا صالح رميا بالرصاص إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.

وكشف أن صالح فر من صنعاء باتجاه مسقط رأسه، إلا أن الحوثيين أوقفوا موكبه على بعد 40 كيلومترا جنوبي صنعاء بينما كان متجها نحو سنحان واقتادوه إلى مكان مجهول حيث أعدموه رميا بالرصاص.

ونفى القيادي ما تردد عن مقتل صالح خلال عملية تفجير منزله اليوم في صنعاء.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن شهود عيان أن الحوثيين فجروا منزل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وسط صنعاء عقب معارك عنيفة مع قوات صالح، منذ منتصف الليلة الماضية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن المعارك أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من دون تحديد العدد من كل جانب.

ووفق المصادر، فإن الحوثيين اقتحموا المنزل قبل ساعة من تفجيره، وأخلوه بشكل كامل من الأسلحة التي كانت موجودة فيه، قبل سماع دوي انفجار هائل في الحي، جراء تفجير المنزل.