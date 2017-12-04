في اول رد فعل له على مقتل والده، دعا “صلاح” نجل الرئيس اليمني الذي تم قتله الاثنين، اليمنيين للأخذ بثأر والده وقتال الحوثيين أين ما وجدوا.

وقال “صلاح” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” البقاء لله رحمة الله تغشاك ياابي. هنيئن لك الشهادة غدروك ياابي رحمت الله تغشاك”.

وأضاف في تدوينة أخرى: “ياشعب ياشعب الثار الثار ولعن الله من جلس ببيته بعد الان.ثار ابي ثار كل يمني..قاتلوهم اين ماوجدو..تحركو..رحمت الله تغشاك يا ابي”.

وكانت إذاعة تابعة لوزارة الداخلية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن, قد أعلنت إن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قُتل بعد تفجير منزله في العاصمة صنعاء.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تظهر صالح وهو مصاب، وأخرى وهو ميت.

مليشيا الحوثي تنشر فيديو يبين مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح رحمه الله. pic.twitter.com/tP95o5u5Z6 — ياسر الحسني (@YaserAlhasani) December 4, 2017

من جانبه، اعتبر الناطق باسم ميليشيا الحوثي في اليمن محمد عبد السلام، إن دولة الإماراتالمشاركة في التحالف العربي العسكري باليمن هي السبب وراء هذه النهاية التي وصل إليها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومقتله على يد الحوثيين.

وأكد “الحوثي” في تصريحات لقناة الجزيرة، أن “صالح” قتل بينما كان يحاول مغادرة #صنعاء والفرار إلى مأرب.