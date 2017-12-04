في اول رد فعل له على مقتل والده، دعا “صلاح” نجل الرئيس اليمني الذي تم قتله الاثنين، اليمنيين للأخذ بثأر والده وقتال أين ما وجدوا.

 

وقال “صلاح” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” البقاء لله رحمة الله تغشاك ياابي. هنيئن لك الشهادة غدروك ياابي رحمت الله تغشاك”.

 

وأضاف في تدوينة أخرى: “ياشعب ياشعب الثار الثار ولعن الله من جلس ببيته بعد الان.ثار ابي ثار كل يمني..قاتلوهم اين ماوجدو..تحركو..رحمت الله تغشاك يا ابي”.

 

وكانت  إذاعة تابعة لوزارة الداخلية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في , قد أعلنت  إن الرئيس المخلوع قُتل بعد تفجير منزله في العاصمة .

 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تظهر صالح وهو مصاب، وأخرى وهو ميت.

من جانبه، اعتبر الناطق باسم ميليشيا الحوثي في اليمن ، إن دولة الإماراتالمشاركة في التحالف العربي العسكري باليمن هي السبب وراء هذه النهاية التي وصل إليها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومقتله على يد الحوثيين.

 

وأكد “الحوثي” في تصريحات لقناة ، أن “صالح” بينما كان يحاول مغادرة #صنعاء والفرار إلى .