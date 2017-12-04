قالت إذاعة تابعة لوزارة الداخلية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن, الاثنين, إن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قُتل بعد تفجير منزله في العاصمة صنعاء.

وأكد تلك الانباء القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام علي البخيتي أحد مساعدي صالح، مقدما التعازي إلى الشعب اليمني وأسرته بمقتله.

رحمة الله على الرئيس السابق صالح ولا حول ولا قوة الا بالله. أعزي الشعب اليمني وأسرة الزعيم وحزب المؤتمر باستشهاد الرئيس السابق صالح في أشرف وأنبل المعارك اثناء مقاومته لمليشيات الحوثي السلالية؛ وانا لله وانا اليه راجعون. #اليمن_الجمهوري سينتصر — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) December 4, 2017

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تظهر صالح وهو مصاب، وأخرى وهو ميت.

#عاجل | فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس اليمني المخلوع على عبد الله #صالح بعد أنباء عن مقتله على يد #الحوثيين. #صنعاء #اليمن pic.twitter.com/kpah2CFe0F — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 4, 2017

وكان مكتب الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، قد نفى نبأ مقتله بعد أن فجر الحوثيون، منزله جنوب العاصمة صنعاء، إثر اقتحامه.

وفي تصريحات منفصلة للأناضول، قال شهود عيان من سكان الحي حيث يقع منزل صالح، إنّ “الحوثيين فجروا المنزل، عقب معارك عنيفة مع قوات صالح، منذ منتصف الليلة الماضية”.

وأضافت المصادر نفسها أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات دون تحديد حصيلة كل جانب منها.

ووفق المصادر، فإن الحوثيين اقتحموا المنزل قبل ساعة من تفجيره، وأخلوه بشكل كامل من الأسلحة التي كانت موجودة فيه، قبل سماع دوي انفجار هائل في الحي، جراء تفجير المنزل.

من جانبه، نفى مكتب الرئيس اليمني السابق ما راج حول مقتل صالح إثر تفجير منزله.