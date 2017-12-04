نشر حساب “” الموثق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, صور من مؤتمر “أنشاص” بمصر في العام 1946, والذي أكد خلاله على أن هي قضيتهم الأولى, وذلك بعد الدعوات العلنية التي أطلقها ناشطون وإعلاميون داخل المملكة للتطبيع مع . !

 

وأعاد حساب الملك سعود بن عبد العزيز الذي تديره الأميرة فهدة بنت سعود، نشر صور المؤتمر حسب ما أطلعت عليه “وطن”, معلقا بالقول: “مؤتمر أنشاص الذي اتفق عليه العرب،بأن القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى، وبأن السلام الدائم هدفهم”.

 

كما نشر صورة ولي العهد السعودي حينها، سعود بن عبد العزيز، مع الملك فاروق، معلقا: “ولي العهد الأمير سعود، في مؤتمر أنشاص الذى دعا له الملك فاروق، الذي اتفق به القادة العرب في 1947 أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب”.

أعاد الحساب نشر تغريدات قديمة تتحدث عن القمة ذاتها، علما أن الملك سعود ناب حينها عن والده الملك عبد العزيز.