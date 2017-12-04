نشر حساب “الملك سعود” الموثق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, صور من مؤتمر “أنشاص” بمصر في العام 1946, والذي أكد خلاله العرب على أن القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى, وذلك بعد الدعوات العلنية التي أطلقها ناشطون وإعلاميون داخل المملكة للتطبيع مع إسرائيل. !

وأعاد حساب الملك سعود بن عبد العزيز الذي تديره الأميرة فهدة بنت سعود، نشر صور المؤتمر حسب ما أطلعت عليه “وطن”, معلقا بالقول: “مؤتمر أنشاص الذي اتفق عليه العرب،بأن القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى، وبأن السلام الدائم هدفهم”.

كما نشر صورة ولي العهد السعودي حينها، سعود بن عبد العزيز، مع الملك فاروق، معلقا: “ولي العهد الأمير سعود، في مؤتمر أنشاص الذى دعا له الملك فاروق، الذي اتفق به القادة العرب في 1947 أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب”.

مؤتمر أنشاص الذي اتفق عليه العرب،بأن القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى وبأن السلام الدائم هدفهم ٢٨/٥/١٩٤٦ pic.twitter.com/0GcGErtK2K — الملك سعود (@kingsaud) February 8, 2016

أعاد الحساب نشر تغريدات قديمة تتحدث عن القمة ذاتها، علما أن الملك سعود ناب حينها عن والده الملك عبد العزيز.

قمة أنشاص #مؤتمر_القمة الأول ل #جامعة_ الدول_العربية28-29/5 1946:ولي العهدالأميرسعودوالملك فاروق والملك عبدالله وشكري القوتلي وبشارة الخوري pic.twitter.com/KeJqtzqncr — الملك سعود (@kingsaud) March 27, 2017

مؤتمر أنشاص 28 و29 /4/1946 اصدار بيانا #فلسطين:سيف ألأسلام عبدالله،الملوك :عبدالله وفاروق،الأمراء عبدالإله وسعود. pic.twitter.com/dzEvgidHXL — الملك سعود (@kingsaud) October 15, 2015