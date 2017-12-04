في تناقض جديد وتماشيا مع يدعو إليه النظام ويتبناه، قال الإعلامي والكاتب السعودي عضوان الأحمري (الذي كان يهاجم مخلوع اليمن سابقا)، إن علي عبدالله صالح مات بشرف دفاعا عن عروبته، ما عرضه لهجمة شديدة من النشطاء الذين وصفوه بالمتلون.

وبعد مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي صالح اليوم على يد الحوثيين، دون “الأحمري” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”يسجل التاريخ لـ علي عبدالله صالح أنه مات بشرف دفاعا عن عروبته .”

يسجل التاريخ لـ علي عبدالله صالح أنه مات بشرف دفاعا عن عروبته . — عضوان الأحمري (@Adhwan) December 4, 2017

وتسببت تغريدة الإعلامي السعودي في موجة من التعليقات والتغريدات اللاذعة ضده.

مات بشرف على خيانته — ™ Abdullah ALOtaibi 🇸🇦 (@abdalotaibi992) December 4, 2017

والله أني دارية أنكم أول من بيحاول يتلاعب بالتاريخ ويجعل من الطاغية بطل يا منافقين. حشركم الله معه — Monz (@Monzs_) December 4, 2017

تغريدة غير موفقة — الكــ 🚬 ــابـتـن (@almhajer_dc) December 4, 2017

وعبر النشطاء عن استنكارهم لـ”تلون” الإعلاميين المحسوبين على النظام، متسائلين في الوقت ذاته إذا كان “صالح” بطل ومات بشرف، فلماذ قام “ابن سلمان” بعاصفة الحزم ضده.

يعني انت تشوف ان علي عبدالله صالح بطل ؟؟

طيب وجنودنا اللي راحت ارواحهم في الحد الجنوبي

بسبب خيانته

وش تسميهم ؟؟ — turki (@royal_jooker) December 4, 2017

حنا نقاتله سنوات الحين تقولين نجعله بطل شبابنا و جنودنا و ضباطنا لولا خيانته ما راحت دمائهم .. اسر تيتمت و عوائل فقدت ابنائها وتقولين نجعله بطل ، هو و بشار و حسن زميره و الحوثي كلهم واحد ، الله لا يرحمهم ولا يعجل بنهاية الباقين — نواف (@na_alasiri) December 4, 2017

علي عبدالله صالح:

١- قتل اليمنيين العرب.

٢- سرق ثروات الشعب

اليمني العربي.

٣- تحالف مع إيران ضد السعودية العربية.

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هذه عروبة عاهرة! — ذِي يَزَنْ. (@YznHR) December 4, 2017

نشطاء هاجموا “الأحمري” وسألوه: أين أنت من دماء الجنود السعوديين الذين قتلهم صالح منذ بداية الحرب في اليمن؟

الهالك كان يقود حرب ضد السعودية وحدودها ، استشهدوا خيرة شبابنا ع الحدود بأفعاله وافعال الحوثي …. الى جهنم وبئس المصير — مواطن مخلص 🇸🇦 (@33zoozz) December 4, 2017

مدري الى متى احنا بالسعوديين اغبياء!! مات دفاعا عن عروبته! ٣٠ سنه معيش شبعه بفقر وامراض وماضبط امنهم ولا امن حدودنا وشوف اعداد اليمنيين عندنا وشوف كم مخالف وشوف وش استفدنا احنا غير فقد ابنائنا عالحدود وانت تقول مات بشرف !!! — Roshi (@Roshi_z) December 4, 2017

الحقيقه انك عضوان ولست عضو واحد في جسد واحد لاتعرف اين تقف او تتمركز https://t.co/o1s8ds6rtk..

تناقضضضض — عبدالله الشثري (@AbdullahSH3) December 4, 2017

وسخر آخرون من تغريدة الإعلامي المحسوب على نظام “ابن سلمان” ووصفوه بالمتناقض

ننتظر من الاخ عضوان تعليق صوره عفاش على الزجاج الخلفي لسيارته … — عبدالله الشثري (@AbdullahSH3) December 4, 2017

يعني جنودنا غلطانين لما حاربوه هو والحوثيين…تفوووو يالعره.. — 🎼 💛♐ (@shalimar_4) December 4, 2017

هذي بالذات ما اتوقعتها منك يا عضوان — Abdulrahman Hakem (@A_Hakem_) December 4, 2017

وكان “الأحمري” قبل تحالف “ابن سلمان” مع علي صالح والإيعاز إليه بالانقلاب على الحوثي، من أشد المهاجمين لمخلوع اليمن، ولكن كعادة “المطبلين” للنظام غير آرائه وأفكاره فجأة بما يتناسب مع هوى ولي الأمر.

ولقي الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح مصرعه اليوم، الاثنين، على يد مسلحين حوثيين، إلى جانب عدد من قيادات حزبه، في وقت تضاربت الأنباء بين إعدامه رميا بالرصاص بعد استهداف موكبه واعتقاله وهو في طريقه إلى مسقط رأسه جنوب صنعاء، وبين مقتله بعد استهداف موكبه بقذائف صاروخية.