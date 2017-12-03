تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر يعبر عن تضامن السعوديين مع قطر على الرغم مما قد يواجهوه من عقوبات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد عبر سعوديون عن تضامنهم مع قطر من خلال رسمهم بالحجارة على قمة أحد الجبال “قطر الله يعزها”.

من جبال المملكة كتب شعب المملكة قطر الله يعزها موتوا يالذباب وحنا واثقين بان شعوب الخليج كلهم مع قطر🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/VUHyAQNMRz — خالد إبنُ قطر🇶🇦🇶🇦 (@khalidaljudeaa) December 2, 2017

وتشهد العلاقات الخليجية بين قطر من جهة ودول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين) بالإضافة لمصر من جهة أخرى أزمة عنيفة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، على إثر مزاعم دول الحصار بأن الدوحة تدعم “الإرهاب” وهو الأمر الذي تنفيه قطر جملة وتفصيلا، مؤكدة بأن الحصار يهدف لنزع قرارها السيادي.

وياتي هذا التعبير عن التضامن على الرغم من إقرار المملكة العربية السعودية عقوبات كبيرة ضد كل من يعبر عن تضامنه مع قطر عبر أي وسيلة سواء كتابه أو قولا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما صدر في حينه، فقد أكدت السلطات بان عقوبة المتضامن مع قطر تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.