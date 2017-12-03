في واقعة تعكس الحال الذي وصل له المسؤولين في الأردن، كشف النائب الأردني محمد الرياطي عن واقعة حدثت بينه وبين مسؤول قام بتقديم “البيرة” له على سبيل الضيافة.

ونشر النائب “الرياطي” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “وطن” مقطع فيديو خلال اجتماعه من عدد المواطنين من قاعدته الشعبية، تحدث فيه عن الحادثة التي حصلت معه في مكتب مسؤول في منطقة العقبة .

وبحسب الفيديو، قال “الرياطي” إنه كان في زيارة إلى مكتب المسؤول وعرض عليه خمرة ” بيرة ” كضيافة وعندما أبدى النائب إنزعاجه من المسؤول وعرضه وظهر عليه الغضب، حاربه المسؤول بسبب موقفه.

وعلق النائب “الرياطي” على الفيديو قائلا: “#مطلوب مني ان اكون سكرجي او فاسد او سارق”.

وأضاف: “لأننا رفضنا شرب الخمر مع المسؤول الفاسد في العقبة (وغضبنا لما يغضب الله ورسوله ) سانده المسؤولين الفاسدين مثله واتفقا على محاربتي . فأعلنا قبول الحرب والعمل بما يرضي الله “.