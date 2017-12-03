أثارت الممثلة والراقصة المصريّة فيفي عبده، غضبَ متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما نشرت صوراً أظهرتها بفستانٍ مكشوف من منطقة الصدر.

ونشرت “فيفي” فيديوهات وصور وصفها كثيرون بأنها “فاضحة” خلال رقصها فيما يبدو أنّه حفل زفاف لم يُحدّد مكانه.

وطالب متابعو “فيفي” بارتداء الملابس المناسبة لعمرها، والتوجه للملابس المحتشمة، وتساءل بعضهم عن الفائدة التي تعود عليها من أداء مناسك العمرة ثم عودتها للرقص والملابس المثيرة.

يذكر أن آخر أعمال فيفي الدرامية كان مسلسل “يا أنا يا أنتي” مع الفنانة سمية الخشاب.