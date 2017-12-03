أثارت الممثلة والراقصة المصريّة فيفي عبده، غضبَ متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما نشرت صوراً أظهرتها بفستانٍ مكشوف من منطقة الصدر.
ونشرت “فيفي” فيديوهات وصور وصفها كثيرون بأنها “فاضحة” خلال رقصها فيما يبدو أنّه حفل زفاف لم يُحدّد مكانه.
وطالب متابعو “فيفي” بارتداء الملابس المناسبة لعمرها، والتوجه للملابس المحتشمة، وتساءل بعضهم عن الفائدة التي تعود عليها من أداء مناسك العمرة ثم عودتها للرقص والملابس المثيرة.
يذكر أن آخر أعمال فيفي الدرامية كان مسلسل “يا أنا يا أنتي” مع الفنانة سمية الخشاب.
تعليق واحد علي “شاهد| “تؤدي مناسك العمرة ثم تعود للرقص”.. فيفي عبده تثير غضب متابعيها بصور “فاضحة”!”
بناءً على رؤيه محمض بن سلمان بامكان الأم المثاليه فيفي عبده تحج وتعمل عمره بنفس الفستان ، حتى في زمن الرسول كانوا المسلمات يطوفون بهكذا فساتين واكثر . اذا مش مصدقين أسالوا محمض بن سلمان وهو سياكد لكم الخبر فقد قال أنا الرسول ومن معه كانوا يحضرون المسارح والطرب ، ولباليه ، نعم نعم
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