نشرت قناة “المسيرة” اليمنية مقطع فيديو يظهر إطلاق ​​ مجنح من نوع على مفاعل “براكة” النووي في ​​.

 

وأكد مصدر في القوة الصاروخية اليمنية للقناة نفسها التابعة لحركة انصار الله اليمنية, إصابة الصاروخ المجنح من نوع “كروز” هدفه بدقة في ​أبوظبي​, في الوقت ذاته نفت أبو ظبي تلك الشائعة.

 

وكان الناطق باسم محمد عبد السلام أعلن عبر موقع تويتر عن من نوع :كروز” باتجاه المفاعل الإمارتي.

 

كما نقلت قناة المسيرة ووسائل إعلام أخرى تابعة للحوثيين عن مصدر من القوة الصاروخية التابعة للجماعة أن الصاروخ أصاب المفاعل، وبثت القناة صورا لمشروع المفاعل.

 

كما أكد حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، عدم تعرض أبو ظبي لأي صواريخ باليستية من .

 

ودون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “لم يطلق اي صاروخ تجاه دولتنا من قبل ولم تعلن الطوارىء”

 

 

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقول فيها إنهم أطلقوا صواريخ على إذ قالوا في سبتمبر/أيلول الماضي إنهم أطلقوا بنجاح صاروخا باتجاه أبو ظبي.

 

 