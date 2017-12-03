نشرت قناة “المسيرة” اليمنية مقطع فيديو يظهر إطلاق ​صاروخ​ مجنح من نوع كروز على مفاعل “براكة” النووي في ​أبو ظبي​.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية اليمنية للقناة نفسها التابعة لحركة انصار الله اليمنية, إصابة الصاروخ المجنح من نوع “كروز” هدفه بدقة في ​أبوظبي​, في الوقت ذاته نفت أبو ظبي تلك الشائعة.

وكان الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام أعلن عبر موقع تويتر عن إطلاق صاروخ من نوع :كروز” باتجاه المفاعل الإمارتي.

كما نقلت قناة المسيرة ووسائل إعلام أخرى تابعة للحوثيين عن مصدر من القوة الصاروخية التابعة للجماعة أن الصاروخ أصاب المفاعل، وبثت القناة صورا لمشروع المفاعل.

كما أكد حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، عدم تعرض أبو ظبي لأي صواريخ باليستية من اليمن.

ودون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “لم يطلق اي صاروخ تجاه دولتنا من قبل الحوثي ولم تعلن الطوارىء”

لم يطلق اي صاروخ تجاه دولتنا من قبل الحوثي ولم تعلن الطوارىء — بدون ظل (@without__shadow) December 3, 2017

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقول فيها الحوثيون إنهم أطلقوا صواريخ على الإمارات إذ قالوا في سبتمبر/أيلول الماضي إنهم أطلقوا بنجاح صاروخا باتجاه أبو ظبي.