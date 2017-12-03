أبدى اللاعب الإسرائيليّ “بيرم كيال” لاعب نادي “برايتون” الإنجليزي والمنتخب الإسرائيلي، إعجابه الشديد بالنجم المصري محمد صلاح لاعب “ليفربول” الإنجليزي، مشيداً برقيه وأدبه وأخلاقه العاليه.

وقال “كيال” عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”: “شرف عظيم لي لقائي بالنجم المصري الكبير محمد صلاح لاعب نادي ليفربول حيث تداولنا الحديث باللغة العربية واستمتعت بالحديث معه وأعجبت برقيه وأدبه وأخلاقه العاليه فعلا هو إنسان قبل أن يكون نجما عالميا من الطراز الأول”.

وأضاف: “خلال اللقاء تبادلنا القمصان.. وكم تمنيت لو كانت نتيجة المباراة مغايرة على الأقل التعادل لكان حديثي معه أكثر متعة وأكثر وقت.. أتمنى له دوام التألق والنجاح ولفريقي برايتون حظا أوفر في المباريات القادمة ويكون لي شخصيا بصمة بنجاحه”.

ولعب نجم كرة القدم، بيرم كيال (29 عاما)، ابن قرية جديدة المكر من قبل لنادى سيلتك الإسكتلندي ومنه انتقل للعب في الدورى الإنجليزي ضمن صفوف نادي برايتون.

وحقق النجم المصرى محمد صلاح رقماً مميزاً بعد تألقه فى مباراة ليفربول وبرايتون، التى أقيمت السبت، بملعب “ويذدين ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5 – 1.