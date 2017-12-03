نشرت صحيفة ” جيروزاليم بوست”, الإسرائيلية تقريرا موسعاً حول ما أثير في وسائل إعلام عن خطة أمريكية لحل الصراع العربي الإسرائيلي تنص على إنشاء دولة فلسطينية جزء منها يقع في سيناء المصرية.

وتحت عنوان “هل يبحث ترامب خطة لتوسيع الدولة الفلسطينية في سيناء؟”, أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى تقرير نشرته نظيرتها المصرية “المصري اليوم” أمس السبت، جاء فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يبحث اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي يتضمن نقل أجزاء من صحراء سيناء من مصر إلى الدولة الفلسطينية الجديدة.

وجاء التقرير قبل يوم من حديث صهر الرئيس الأمريكي اليهودي جاريد كوشنر في منتدى سابان الذي سيعقد في واشنطن، والمتوقع أن يدور حول ما يوصف بالجهود الأمريكية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت جيروزاليم بوست إن التقرير ذكر أن مصر سوف تتخلى عن 720 كيلو متر، في منطقة رفح والعريش المتاخمة لقطاع غزة على امتداد البحر المتوسط، ما يزيد أراضي غزة 3 أضعاف.

وفي المقابل –بحسب الصحيفة – سوف يسمح الفلسطينيون لإسرائيل بالاحتفاظ بـ 12% من الضفة الغربية في المنطقة “سي”، ومن المرجح أن تكون هذه المنطقة داخل حدود الجدار العازل متضمنة مناطق مثل آرييل.

أما المستوطنات خارج الجدار مثل عوفر وكيريات عرب، سوف تبقي هي الأخرى تحت سيطرة إسرائيل.

إسرائيل، بدورها، ستمنح مصر أرضا في النقب في منطقة ناحال باران، وبشكل منفصل، سيسمح لمصر بحفر نفق يربط أراضيها بالأردن، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن فكرة استخدام مناطق من سيناء لدولة فلسطينية قد طرحت في وقت مبكر من ولاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثانية عندما طرحها على الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وفي ذلك الوقت، رفض مبارك هذا العرض، لكنه قال إنه سيعتبره جزءا من صفقة أوسع.

وفي فبراير ، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب كارا إن ترامب يبحث إمكانية استخدام صحراء سيناء للتوصل إلى اتفاق .

ووصف نتنياهو فريق ترامب بأنه يفكر “خارج الصندوق” في سعيه للتوصل إلى اتفاق اسرائيلي فلسطيني، لكنه لم يعط أي تفاصيل أخرى عن هذا الامر.

وقبل أيام نفى الرئيس المخلوع مبارك، صحة الوثائق البريطانية التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC بشأن موافقته على توطين الفلسطينيين في سيناء عام 1983 في إطار تسوية للصراع العربي الإسرائيلي.

وقال مبارك في بيان له إنه لا صحة مطلقا لقبوله أو قبول مصر بتوطين الفلسطينيين خاصة المتواجدين في لبنان في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه كانت هناك مساعي من بعض الأطراف لإقناعه بتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان بمصر وهو مار فضه رفضا قاطعا.

وأكد أنه رفض كافة المحاولات التي عرضت عليه لتوطين فلسطينيين في مصر، أو مجرد التفكير فيما طرح عليه من جانب إسرائيل، وتحديدا عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء من خلال مقترح لتبادل أراضي كان قد ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، مضيفاً أنه أكد لرئيس وزراء إسرائيل رفضه الاستماع لأي مقترحات أو أطروحات في هذا الإطار مجددا.

المصدر: ترجمة وتحرير مصر العربية..