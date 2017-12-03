صدر أمر ملكي منذ قليل، بإعفاء الدكتور “غسان السليمان” المستشار في وزارة التجارة والاستثمار السعودية من منصبه، وذلك بعد مشاركته في حفل أزياء نسائي في الرياض أثار جدلا واسعا.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نص الأمر الملكي عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء نص الأمر الملكي الذي نشرته (واس) كالآتي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 200 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / غسان بن أحمد السليمان المستشار في وزارة التجارة والاستثمار من منصبه.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وأثار تسجيل مصور تداوله ناشطون لعرض أزياء نسائي في العاصمة السعودية الرياض غضبا في أوساط رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لما اعتبروه مخالفا لقيم المجتمع السعودي.

وكان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومستشار وزارة التجارة والاستثمار في المملكة “غسان بن أحمد السليمان” شارك فى حفل، أقامته “أكاديمية نضرة” في الرياض، بحضور عدد من النساء و العاملين بالأكاديمية، حيث شمل الحفل عرضا للازياء.

وأمام الانتقادات، نقلت صحيفة الرياض السعودية عن غسان السليمان “استنكاره الشديد لما حدث في العرض المقدم” وقال إنه “فوجئ بالعرض بما يحمله من مشاهد خادشة ولا تتفق مع قيمنا وتقاليدنا الوطنية”.

تستنكر الهيئة ماصاحب افتتاح أكاديمية نضرة للتجميل الأربعاء الماضي في الرياض؛ والذي لا يمثل تقاليدنا الإسلامية، حيث أن العرض المقدم خلال الحفل لم يكن للهيئة علم به. — غسان أحمد السليمان (@GAAlsulaiman) December 2, 2017

وأضاف السليمان للصحيفة أنه “لم يكن لديه علم مسبق بمحتوى العرض”، لافتا إلى أن هدف الهيئة “هو دعم الأكاديمية لتوطين صناعة التجميل في المملكة وفتح فرص العمل للشابات السعوديات، وليس تشجيع أو قبول أي سلوك غير نظامي أو يتنافى مع القيم والتقاليد الوطنية”.

هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة تهدف دائمًا إلى فتح فرص عمل لشباب وشابات الوطن دون أن تشجع أي سلوك من شأنه أن يخدش قيمنا الإسلامية وتقاليدنا الراسخة — غسان أحمد السليمان (@GAAlsulaiman) December 2, 2017

وأكد أنه “تمت إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمحاسبة المتسببين في ذلك”.