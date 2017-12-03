علق نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، على إعلان الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق نيته الترشح لسباق انتخابات الرئاسة القادمة في 2018.

وكان الفريق أحمد شفيق قد تم اعتقاله أمس السبت في الإمارات، وترحيله عنوة على متن طائرة خاصة إلى مصر، في ظل غموض عن مكان تواجده الآن.

وترويجا لشائعات تحالف “شفيق” مع جماعة الإخوان في مصر، التي أطلقها النظام لإقصاء الفريق شفيق، دون “خلفان” المقرب من ولي عهد أبو ظبي في تغريدة له بتويتر ما نصه: “لو إستعان الفريق شفيق بالإخوان يبقى برهن أنه ليس رجل مبادئ ولكنه رجل يبحث عن الكرسي بأي وسيلة وهذه كارثة سوداء في سجل الرجال”

وتابع “اتمنى ان يكون ثابتا على المبدأ”

لو إستعان الفريق شفيق بالإخوان يبقى برهن أنه ليس رجل مبادئ ولكنه رجل يبحث عن الكرسي بأي وسيلة وهذه كارثة سوداء في سجل الرجال.!! اتمنى ان يكون ثابتا على المبدأ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 2, 2017

وأعلنت أسرة رئيس الوزراء المصري السابق، أحمد شفيق، أنها لا تعرف مكان تواجده منذ أن وصل إلى القاهرة أمس السبت 2 ديسمبر، مرحلا من الإمارات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أسرة شفيق القول إنها فقدت الاتصال به منذ ترحيله من الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة، بعد أيام من إعلان اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

وكانت أسرة شفيق قد ذكرت أنه اقتيد من منزله في الإمارات، أمس السبت، وأعيد إلى القاهرة بطائرة خاصة. وأفادت الوكالة بأن السلطات المصرية رافقته إلى خارج مطار القاهرة في موكب سيارات بعد وصول طائرته في المساء.

مي شفيق، ابنة رئيس الوزراء المصري أوضحت لـ”رويترز” إنهم لا يعرفون شيئا عنه منذ أن غادر بيته في الإمارات، قائلة “إحنا منعرفش حاجة عنه من ساعة ما ساب البيت في الإمارات. المحامية بتاعته مش عارفة توصل له. إذا كان اترحل كان المفروض يكون رجع البيت في القاهرة”.

كما ذكرت أسرته ومحاميته أنهم يعتزمون التقدم ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مكانه.

وكان الفريق “شفيق” قد أعلن أنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في العام المقبل.