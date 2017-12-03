شنت الإعلامية القطرية الدكتورة إلهام بدر هجوما عنيفا على وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على إثر مزاعمه بوجود وساطة قطرية لرأب الصدع بين الرئيس اليمني المخلوع “صالح” والحوثيين بعد حالة الصدام التي تشهدها العلاقات بين الحليفين حاليا، واصفة اتهاماته لقطر بمحاولة “العاهرة” رمي “الشرفاء بما ابتليت به.

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بينما يتكشف للقاصي والداني مؤامرات #الإمارات الدنيئة في #اليمن وغيرها محاولة العاهرة رمي الشرفاء بما ابتليت به لايصرف النظر عن أهدافها المكشوفة ولا يطهرها من الدنس . @AnwarGargash #الإمارات #مجلس_التعاون”.

بينما يتكشف للقاصي والداني مؤامرات #الإمارات الدنيئة في #اليمن وغيرها

محاولة العاهرة رمي الشرفاء بما ابتليت به لايصرف النظر عن أهدافها المكشوفة ولا يطهرها من الدنس .@AnwarGargash #الإمارات#مجلس_التعاون pic.twitter.com/PWbGsWjFBD — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) December 2, 2017

وأضافت في تدوينة أخرى: ” هرولة التحالف بقيادة #السعودية لتقديم بيان الخضوع لصالح المخلوع صالح إقرار بهزيمة #السعودية في #اليمن بعد 3 سنوات من عنتريات ms . سياسة الهياط تعري الطبل الأجوف “.

هرولة التحالف بقيادة #السعودية لتقديم بيان الخضوع لصالح المخلوع صالح

إقرار بهزيمة #السعودية في #اليمن بعد 3 سنوات من عنتريات ms .

سياسة الهياط تعري الطبل الأجوف . — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) December 2, 2017

وتابعت “بدر” ساخرة من اتهامات “قرقاش” قائلة:” بعيداً عن الأمراض النفسية التي سببتها قطر لهذا ال #قرقاش بحسب زعمه #قطر تتوسط ل #الحوثي عند من ؟؟ #السعودية ؟ #الإمارات؟ #المخلوع ؟؟ خبرنا سنصدقك ونعفيك من الدليل”.

وكان أنور قرقاش قد زعم في تغريدة له أن قطر تحاول إخراج مليشيا الحوثي من ورطتها بالتوسط لدى المخلوع صالح.

ودون “قرقاش” في تغريدته المزعومة التي رصدتها (وطن): “الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.”

الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 2, 2017

يشار إلى أن هناك أسئلة كثيرة تدور حول مآلات المعركة الدائرة بين قوات الحليفين؛ جماعة “أنصارالله” (الحوثي)، والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في العاصمة اليمنية صنعاء منذ فجر السبت.

وكان صالح قد دعا في خطاب متلفز له، السبت، إلى انتفاضة ضد الحوثيين، بينما حثه عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، في ظهورين متتالين عبر فضائية “المسيرة” التابعة لها، إلى عدم التهور، وإلى العدول عن الخيانة.

وفي هذا السياق، زعمت قناة “سكاي نيوز” الإماراتية نقلا عن مصادر إعلامية، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح رفض وساطة قطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي، حيث زعمت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حاول التوسط لإنهاء التوتر بين طرفي الانقلاب، الأمر الذي نفاه وزير الخارجية القطري جملة وتفصيلا.