شن الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب القطرية”، هجوما حادا على صحيفة “اليوم السابع” المقربة من النظام، بعد افتراءها وزعمها أن “العذبة” يحرك كتائب إلكترونية بمواقع التواصل، لمناصرة أحمد شفيق بعد القبض عليه وترحيله لمصر، عقب إعلانه عن نيته الترشح لخوض سباق انتخابات الرئاسة القادمة في 2018.

وردا على افتراءات الصحيفة المصرية التي يديرها الكاتب الصحفي خالد صلاح، المعروف بولائه للجهات الأمنية في مصر منذ عهد المخلوع “مبارك”، دون “العذبة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “اليوم السابع الفلولية الممولة من #إمارة_أبوظبي تقول: عبدالله العذبة يحرك جيوشه الإلكتروني لمناصرة شفيق.”

وتابع ساخرا “على فكرة.. هذه أول تغريدة لي بعد اعتقال شفيق وترحيله إلى #مصر. عطني #عيال_دحلان.. أشكركم لإنهاء عمرة شفيق 5 سنوات بجوار الضريح”

اليوم السابع الفلولية الممولة من ⁧#إمارة_أبوظبي⁩: عبدالله العذبة يحرك جيوشه الإلكتروني لمناصرة شفيق.

عل فكرة.. هذه أول تغريدة لي بعد اعتقال شفيق وترحيله إلى ⁧#مصر⁩.

عطني ⁧#عيال_دحلان⁩.. أشكركم لإنهاء عمرة شفيق 5 سنوات بجوار الضريح https://t.co/IdtGW2tWY3 — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 2, 2017

وأضاف “العذبة” في تغريدة أخرى ساخرة مهاجما أحمد شفيق:” شفيق في لقاء مع “العربية” من #الإمارات بتاريخ 1-9-2012.. أنا خرجت من #مصر؛ لأداء العمرة ، هل ستسجل موسوعة جينيس أطول عمرة في التاريخ لصالح شفيق في #إمارة_أبوظبي الغاوية التي رحلته بعد أداء مناسك العمرة”

شفيق في لقاء مع "العربية" من #الإمارات بتاريخ 1-9-2012.. أنا خرجت من #مصر؛ لأداء العمرة 😊

هل ستسجل موسوعة جينيس أطول عمرة في التاريخ لصالح شفيق في #إمارة_أبوظبي الغاوية التي رحلته بعد أداء مناسك العمرة 🕋 الأطول تاريخيا يا إخوان؟ 🤔 pic.twitter.com/a4BHbfX2f4 — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 2, 2017

وكانت صحيفة “اليوم السابع” التي تدار من قبل إعلاميين وصحفيين تابعين للمخابرات المصرية وفقا لما أكده عدد من النشطاء والسياسيين المصريين، قد زعمت في مقال لها تحت عنوان “الجزيرة والإخوان إيد واحدة لدعم شفيق في انتخابات الرئاسة 2018″، أن الإمارات أحبطت جزئيا خطة محاولة إحراجها وسمحت لشفيق بمغادرة البلاد، وأخمدت محاولة إشعال قطر للفتنة، ما أثار غضب قطر والاخوان.. حسب زعمها.

وتابعت الصحيفة المصرية افتراءها أنه لتنفيذ هذه الخطة فقد بدأ الكاتب القطري “عبدالله العذبة” في تحريك كتائب إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى لبث الشائعات وإحداث الوقيعة بين المصريين بعضهم ببعض، من ناحية، وبين المصريين والإماراتيين من ناحية ثانية، وفقا لما ورد بنص مقال الصحيفة التي تديرها أذرع مخابراتية تابعة للنظام مباشرة.