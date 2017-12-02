نشرت دورية “إنتليجنس أونلاين” المخابراتية الفرنسية, تقريرا كشفت فيه عن ان مستشارين وثيقين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشرفان على حملة التطهير التي يقودها ابن سلمان ضد معارضيه ومنافسيه من الأمراء ورجال الأعمال والتي تم تدشينها فعليا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويشارك «سعود القحطاني» رئيس مركز رصد وتحليل وسائل الإعلام بشكل بارز في قيادة التحقيقات وتتبع الأصول التي يزعم أنه تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من قبل عشرات الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين قيد الإقامة في فندق ريتز كارليتون في الرياض منذ قرابة أربعة أسابيع، وفقا لما أوردته الدورية الفرنسية.

ويعد «القحطاني» أيضا ضمن الدائرة الضيقة لمستشاري ولي العهد السعودي الذين يتفاوضون حول تسويات مالية مع الأمراء المعتقلين.

ووفقا للدورية الفرنسية، يعمل «القحطاني» في هذه المهمة بصحبة رئيس الديوان الملكي السعودي «خالد بن عبدالرحمن العيسى».

ويلعب «العيسى» دورا حاسما في هذه الحملة بحكم عمله كنائب سابق لـ«خالد التويجري» رئيس الديوان الملكي السابق في عهد الملك «عبدالله» وحامل أسراره وأسرار عائلته، في ظل كون الحملة تستهدف بشكل رئيسي استئصال الفرع الموالي للملك السابق وفي مقدمتهم ابنيه «متعب» و«تركي». حسب ترجمة موقع الخليج الجديد.

وعلاوة على ذلك، كان «العيسى» يعمل في المكتب السري لحكومة الملك «فهد بن عبدالعزيز» في الثمانينيات والتسعينيات. وتعتبر نسل الملك «فهد» بدورهم هدفا لحملة مكافحة الفساد وفقا لتأكيدات الدورية الفرنسية.