استدعى سكان محليون في قرية “باياناجوديم” الهندية، الشرطة فور عثورهما على زوجين “عاشقين” يتدليان من شجرة، أقدما على الانتحار شنقاً.

وكشفت الشرطة بعد التحقيق أن “جوجيلا رامبابو” متزوج ولديه طفلان، ووقع في حب سيدة تدعى “لا فانيا” منذ عدة سنوات.

وأضافت أن “رامبابو” طلب من والد “لا فانيا” أن يعيره دراجته للذهاب إلى المدينة للقيام ببعض الأعمال، لكن الأب اكتشفت اختفاء ابنته في اليوم التالي، وقدم بلاغا إلى الشرطة.

وهرعت الشرطة إلى القرية بعد تلقى معلومات من السكان المحليين تفيد بانتحار الزوجين، وتعتقد أن الزوجين شنقا أنفسهما خشية من عدم قبول شيوخهما بزواجهما.