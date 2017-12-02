كذب حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر، الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن وجود وساطة قطرية بين والمخلوع صالح، مؤكدا أن هذه الأخبار مجرد إدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

 

وقال حساب “بدون ظل” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “ادعاء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بتوسط الشقيقة بالمصالحة مع الحوثي عاري عن الصحة”.

 

مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الأمر تم تنسيقه مع الرئيس المخلوع صالح اليوم، بهدف التغطية على ترحيل “مكبلا من دولتنا الى ” حسب وصفه.

 

وكان أنور قرقاش قد زعم في تغريدة له أن قطر تحاول إخراج مليشيا الحوثي من ورطتها بالتوسط لدى المخلوع صالح.

 

ودون “قرقاش” في تغريدته المزعومة التي رصدتها (وطن): “الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.”

 

وكانت قناة “سكاي نيوز” الإماراتية التي تدار من قبل إعلاميون تابعون للنظام” قد نقلت عن مصادر إعلامية، مزاعم تفيد بأن الرئيس اليمني المخلوع رفض وساطة قطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي، حيث زعمت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حاول التوسط لإنهاء التوتر بين طرفي الانقلاب، الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلا.