كذب حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر، الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن وجود وساطة قطرية بين الحوثيين والمخلوع صالح، مؤكدا أن هذه الأخبار مجرد إدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وقال حساب “بدون ظل” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “ادعاء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بتوسط الشقيقة قطر بالمصالحة مع الحوثي عاري عن الصحة”.

مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الأمر تم تنسيقه مع الرئيس المخلوع صالح اليوم، بهدف التغطية على ترحيل أحمد شفيق “مكبلا من دولتنا الى مصر” حسب وصفه.

ادعاء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله

صالح بتوسط الشقيقه قطر بالمصالحه مع

الحوثي عاري عن الصحه وهذا الامر تم تنسيقه مع الرئيس صالح اليوم بهدف التغطيه على ترحيل السيد احمد شفيق مكبلا من دولتنا الى مصر — بدون ظل (@without__shadow) December 2, 2017

وكان أنور قرقاش قد زعم في تغريدة له أن قطر تحاول إخراج مليشيا الحوثي من ورطتها بالتوسط لدى المخلوع صالح.

ودون “قرقاش” في تغريدته المزعومة التي رصدتها (وطن): “الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.”

الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 2, 2017

وكانت قناة “سكاي نيوز” الإماراتية التي تدار من قبل إعلاميون تابعون للنظام” قد نقلت عن مصادر إعلامية، مزاعم تفيد بأن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح رفض وساطة قطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي، حيث زعمت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حاول التوسط لإنهاء التوتر بين طرفي الانقلاب، الأمر الذي نفاه وزير الخارجية القطري جملة وتفصيلا.