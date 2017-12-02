تداول ناشطون على “تويتر” مقطعا مصورا، لعرض أزياء نسائي قالوا إنه بالعاصمة السعودية الرياض، مما تسبب في جدل كبير بين النشطاء.

وأثار المقطع المتداول، والذي ظهر فيه نساء لا يرتدين الحجاب على رؤوسهن ويرتدين بناطيل ضيقة، غضب السعوديين بمواقع التواصل.

وعبر نشطاء عن غضبهم واستيائهم لظهور مثل هذه المشاهد في بلد محافظ مثل المملكة.

“السعودية تتجه للعلمنة على خطى محمد بن زايد السيناريو الإماراتى” … عرض أزياء فــــي الرياض !!

كل هذا من أجل… https://t.co/K1CHt1AWF5 — دليلة عبيد (@dalila_abid) December 2, 2017

#حفله_عرض_الزياء_جده_

حفلة ياني المطرب العالمي المختلطة الْيَوْمَ في جده بعد يومين في الرياض الله المستعان عرض #ازياء_بالرياض والله شي يدمي القلب هذا ولسه ماجاء ٢٠٣٠ pic.twitter.com/49APMmScY6 — eid.al.enazi*️⃣ (@alnadr_ksa) December 2, 2017

الف مبروك للسعوديه

عرض ازياء واختلاط والامور طيبه

والأهم انه في #الرياض

لن تصلوا ٢٠٣٠ إلا وانتوا مفاصيخ pic.twitter.com/8ZS6oCrKgl — KAMA (@sindk4mindk) December 2, 2017

#عرض_ازياء_الرياض ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد — #سعد_الكلثم (@Saadalkaltham) December 2, 2017

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

ووعد “ابن سلمان” عبر رؤيته الجديدة للسعودية المعروفة برؤية 2030 مواطنيه بالتحرر والانفتاح، وهو ما ظهر جليا في قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب.