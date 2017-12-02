نشر حسام يحيى مقدم برنامج “الهاشتاج” على قناة “الجزيرة”، صورة لمحادثات من تطبيق “واتس آب” للتواصل، مشيرا إلى أن هذه المحادثات تعود لـ “أميرة” ابنة رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق، حيث تستنجد بإحدى صديقاتها عندما قبضت السلطات الإماراتية على والدها لترحيله.

وتظهر الصور المنشورة محادثة تناشد فيها “أميرة” ابنة شفيق، صديقتها التي تدعى “زينب” لمساعدتها بعدما علمت بأن سلطات الإمارات قبضت على والدها وسترحله لمصر.

ومن ضمن ما جاء نصا بالمحادثة “زينب هيرحلوا أبويا أبوس إيدك عاوزة المطار يتقلب”

أميرة #أحمد_شفيق تستنجد بإحدى صديقاتها عبر واتس اب أثناء ترحيل السلطات الإماراتية والدها إلى #مصر pic.twitter.com/YN3bdvKX4s — Hosam yahia (@HosamYahiaAJ) December 2, 2017

وذكر حسام يحيى مذيع الجزيرة، في تغريدة أخرى له رصدتها (وطن) بأن هناك أنباء متداولة عن وصول #أحمد_شفيق إلى مطار عسكري، واقتياده لجهة مجهولة في مصر.

أنباء متداولة عن وصول #أحمد_شفيق إلى مطار عسكري، واقتياده لجهة مجهولة #مصر — Hosam yahia (@HosamYahiaAJ) December 2, 2017

وانتشرت عبر مواقع الإمارات وصفحات السياسيين الإماراتيين المحسوبين على النظام، صورة لـ”شفيق” وهو يبتسم داخل طائرة يجلس على مقعد بداخلها وورائه علم الإمارات، مشيرين في تعليقاتهم إلى أن هذه الصورة حديثة والتقطت لأحمد شفيق أثناء ترحيله.

ولم يتسنى لنا التأكد من صحة الصورة المتداولة التي تناقلتها عدة مواقع مصرية أيضا.

الفريق احمد شفيق يغادر الإمارات معززا مكرما في طريقه الى القاهرة مع التمنيات له بالتوفيق. pic.twitter.com/uCdv1Sg0jM — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 2, 2017

وقالت وكالات أنباء اعتمادا على مصادر مقربة من رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر أحمد شفيق إن السلطات الإماراتية ألقت القبض عليه، وإن العمل جار لترحيله إلى مصر.

وأوضحت دينا عدلي حسين محامية الفريق شفيق أنها علمت من محيطين به أن الإمارات قامت بترحيله إلى مصر على متن طائرة خاصة، مشيرة إلى انقطاع الاتصالات تماما مع موكلها منذ أمس.

وتابعت المحامية في تغريدة لها على حسابها الشخصي أن الفريق شفيق اقتيد من منزله إلى المطار.

كما أفادت واحدة من مساعدي شفيق في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية بأنها شاهدت مسؤولين إماراتيين يصلون لبيته وقيل لها إن شفيق سيتم ترحيله إلى مصر على متن طائرة خاصة.

وقال مدير مبادرة “الفريق الرئاسي” في مصر أحمد قناوي إن هذا القرار إن كان صحيحا فإنه “يتسم بالخسة”، مشيرا إلى أنه يعبّر عن أن هناك تدخلا إماراتيا سافرا في الشأن المصري.

وأضاف في حديث مع الجزيرة أن الخبر نزل كالصاعقة على الشعب المصري الذي لا يقبل أن تحتجز الإمارات مواطنا مصريا وتمنعه من حرية الحركة.

وقالت مصادر في حملة الفريق أحمد شفيق إن الهدف من هذا الإجراء المباغت الذي اتخذته السلطات الإماراتية هو إفساد الترتيبات التي كانت تعدها الحملة من أجل استقبال حاشد للفريق شفيق لدى وصوله مطار القاهرة الدولي عقب جولته الأوروبية التي كانت مبرمجة للترويج لحملته بين الجاليات المصرية هناك.

وتابعت المصادر أن الإمارات تنتقم من الفريق شفيق لقيامه بكشف تدخلها السافر في الشؤون المصرية، وأكدت أن شفيق كان بإمكانه الحصول على مكاسب جمة من الإماراتيين مقابل التنازل عن المصالح المصرية المهدرة لصالح الإمارات بقبول عدم الترشح لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن شفيق أعلن قبل أيام أن السلطات الإماراتية منعته من مغادرة أراضيها عقب إعلانه اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها في مايو/أيار القادم، وهو ما نفاه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي قال إن شفيق حر في مغادرة الإمارات في أي وقت.