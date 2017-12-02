وقّع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الإعلامي داوود الشريان، مع الفنان المصري عادل إمام، لعرض مسلسله المقبل “عوالم خفية”، حصريًا على مستوى التلفزيونات الخليجية، وعرض أول على مستوى الوطن العربي على شاشة التلفزيون السعودي في شهر رمضان المقبل.

وبحسب صحيفة “الحياة” فإن الصفقة التي وقِّعت مع الشركة المنتجة “ماغنوم” للإنتاج الفني، شملت أيضًا مسلسل “طايع” للفنان عمرو يوسف.

واعتبر مراقبون أن استقطاب عملين عربيين بارزين في رمضان على الشاشة السعودية مؤشر على توجه جديد ربما يغيّر من خريطة إنتاج التلفزيون السعودي، في ظل عدم قدرة الأعمال المحلية على المنافسة في السنوات الماضية، وآخرها “سناب شاف”، الذي كان المسلسل الوحيد المنتج من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

ويعتبر مسلسل “عوالم خفية” الأول للفنان عادل إمام من دون مشاركة رفيق دربه السيناريست يوسف معاطي، الذي كتب 6 أعمال تلفزيونية للنجم الكوميدي، وهي: “فرقة ناجي عطا الله” و”أستاذ ورئيس قسم” و”العرّاف” و”صاحب السعادة” و”مأمون وشركاؤه” و”عفاريت عدلي علام”.

وكان الفنان عادل إمام قد قرر التخلي عن معاطي، في إطار البحث عن دماء جديدة لضخها في مسلسلاته.

يُشار إلى أن وزير الثقافة والإعلام السعودي، د.عواد العواد، أصدر قرارا بتعيين الشريان رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وكان الشريان قد ودع برنامجه “الثامنة” الذي كان يذاع على MBC بعد أكثر من 900 ساعة تلفزيونية و938 حلقة “نارية”.

وأعلنت MBC في بيان في 12 نوفمبر إسدال الستار على برنامج “الثامنة” الذي انطلقت أولى حلقاته في 17 مارس/آذار 2012، وامتد لأكثر من 5 سنوات من التغطيات لأبرز شؤون الساعة وأهم الأخبار في المملكة العربية السعودية.