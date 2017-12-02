شن الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق، جابر الحرمي هجوما عنيفا على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ، مؤكدا بأنه تفوق على النافق “” في كذبه.

 

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” ردا على مزاعم “قرقاش” حول توسط بين “صالح” والحوثيين:” إن مسيلمة الكذّاب يعد تلميذا في ” الروضة ” أمام كذب ودجل بعض مسؤولي دول الحصار ، الذين تفوقوا على من كان قبلهم ومن سيأتي بعدهم ..!”.

وأضاف في تدوينة أخرى موجها حديثه لـ”قرقاش” بشكل مباشر: “مسيلمة الكذّاب تلميذ في مدرستك “.

وكان أنور قرقاش قد زعم في تغريدة له أن قطر تحاول إخراج مليشيا من ورطتها بالتوسط لدى المخلوع صالح.

ودون “قرقاش” في تغريدته المزعومة التي رصدتها (وطن): “الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.”

 

يشار إلى أن وسائل إعلام دول الحصار قد زعمت نقلا عن مصادر إعلامية، بأن الرئيس اليمني المخلوع رفض وساطة قطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي، حيث زعمت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حاول التوسط لإنهاء التوتر بين طرفي الانقلاب، الأمر الذي نفاه وزير الخارجية القطري جملة وتفصيلا.