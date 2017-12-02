شن الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق، جابر الحرمي هجوما عنيفا على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، مؤكدا بأنه تفوق على النافق “مسيلمة الكذاب” في كذبه.

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على مزاعم “قرقاش” حول توسط قطر بين الرئيس اليمني المخلوع “صالح” والحوثيين:” إن مسيلمة الكذّاب يعد تلميذا في ” الروضة ” أمام كذب ودجل بعض مسؤولي دول الحصار ، الذين تفوقوا على من كان قبلهم ومن سيأتي بعدهم ..!”.

إن مسيلمة الكذّاب يعد تلميذا في ” الروضة ” أمام كذب ودجل بعض مسؤولي دول الحصار ، الذين تفوقوا على من كان قبلهم ومن سيأتي بعدهم ..! — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 2, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى موجها حديثه لـ”قرقاش” بشكل مباشر: “مسيلمة الكذّاب تلميذ في مدرستك “.

مسيلمة الكذّاب تلميذ في مدرستك .. pic.twitter.com/KFMpHGEWdq — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 2, 2017

وكان أنور قرقاش قد زعم في تغريدة له أن قطر تحاول إخراج مليشيا الحوثي من ورطتها بالتوسط لدى المخلوع صالح.

ودون “قرقاش” في تغريدته المزعومة التي رصدتها (وطن): “الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.”

الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 2, 2017

يشار إلى أن وسائل إعلام دول الحصار قد زعمت نقلا عن مصادر إعلامية، بأن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح رفض وساطة قطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي، حيث زعمت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حاول التوسط لإنهاء التوتر بين طرفي الانقلاب، الأمر الذي نفاه وزير الخارجية القطري جملة وتفصيلا.