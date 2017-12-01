داهم الأمن السعوديّ عددًا من المنازل حوّلها “مخالفو إقامة” إلى أوكار للرذيلة، وأطاحوا بعدد من ممارسي الرذيلة وشاربي الخمور بالعاصمة الرياض.

وفي الفيديو، ظهر رجال الأمن وهم يقتحمون عددًا من المنازل حوّلها مخالفون إلى أوكار للرذيلة، وتمكنت الحملة التي استمرت 6 ساعات، من القبض على عدد من الرجال والنساء المتورطين في هذه الأنشطة، كما عثرت على مصوغات ذهبية يشتبه أنها مسروقة.

كما تمكنت الحملة من القبض على مواطن حوّل شقته لمقر لشرب الخمور، إضافة إلى ضبطها عمالة وافدة غير نظامية داخل أحد المنازل.