أوقعت قرعة مونديال روسيا 2018 منتخبيْ مصر والسعودية في المجموعة الأولى، في حين وقع المغرب وتونس في المجموعتين الثانية والثامنة الصعبتين.

وضمت المجموعة الأولى -إلى جانب مصر والسعودية- منتخب البلد المستضيف وأورغواي.

وجاء المنتخب المغربي بالمجموعة الثانية إلى جانب البرتغال (بطلة أوروبا) وإسبانيا (بطلة العالم السابقة) وإيران.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات فرنسا وأستراليا والبيرو والدانمارك.

وجاءت الأرجنتين في المجموعة الرابعة، إلى جانب أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

وضمت الخامسة كلا من البرازيل (صاحبة الرقم القياسي للتتويج بالكأس) إلى جانب سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

وضمت المجموعة السادسة ألمانيا (بطلة العالم) إلى جانب المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

وتكونت المجموعة السابعة من بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان.

وفي المجموعة الثامنة، ستلعب تونس إلى جانب بلجيكا وإنجلترا وبنما.