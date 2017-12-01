أفصح خبير الفلك اللبناني “مايك فغالي”، عن بعض توقعاته للعام القادم 2018، على الصعيد اللبنانيّ والدوليّ، منوهاً إلى أنه سيقوم بنشر كافة توقعاته بتفاصيلها ليلة رأس السنة.

وتوقع فغالي ان يتم مصالحة لبنانية- لبنانية ويتم لقاء كبير بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله و رئيس الوزراء البناني سعد الحريري، مشيراً إلى لقاء قمة أكبر سيحدث بين مصر وسوريا في العاصمة دمشق.

وتوقع أن يشهد العام 2018 على الصعيد الإقتصادي في لبنان انتعاشة “جيدة جداً”، وأن يصدر قرار لبناني نهاية العام “بالمعاملة بالمثل” على صعيد دول العالم، وقرارات “ترد لبنان الى الخارطة الصحيحة”.

وتوقع أن تتفاجأ الشعوب العربية برحيل حاكم أو رئيس أو ملك، مشيراً إلى أنه لن يكون من الرعيل القديم، وهو من جيل الشباب.

وتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة الأمركية البحث الجدي بالإنفصال، وأن يحدث استفتاء للإستقلال في أواخر عم 2018، وان لا يستطيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب اكمال مدته الرئاسية.